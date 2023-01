Milano-Cortina un flop. Manca il tetto a Trento, pattinaggio spostato a Torino

Milano-Cortina, il problema del pattinaggio: Trento bocciata

La corsa verso i Giochi Olimpici invernali del 2026 si fa sempre più in salita per il Coni e gli organizzatori. Al nome Milano-Cortina potrebbe infatti aggiungersi presto anche quello di Torino. Il flop degli impianti - si legge sul Fatto Quotidiano - sta costringendo a spostare tutto il pattinaggio da Trento al capoluogo piemontese. Come voleva Giovanni Malagò. Come non voleva l’ex sindaca 5stelle, Chiara Appendino, che Torino l’avrebbe candidata soltanto se fosse stata in gara da sola, ma fu raggirata dal governo e dalle manovre di Milano-Cortina. Alla fine, però, anche il capoluogo piemontese si infilerà nel progetto, con la complicità degli eventi e il beneplacito del Pd. La pista di pattinaggio di Baselga di Pinè (Trento), autentica cattedrale nel deserto prevista dal dossier con un investimento da 50 milioni, non sta in piedi.

Lo sapevano tutti e ora - prosegue il Fatto - lo ammetteranno pure i tecnici. Manca solo l’ufficialità: la copertura dell ’Ice Rink in Trentino salta, il pattinaggio si sposta all'Oval di Torino. . A una ventina di chilometri da Trento, a Baselga di Pinè, comune da 5 mila anime per un palazzetto da altrettanti posti. Il Cio ci aveva ammoniti fin da principio: "Richiede un’attenta analisi, il budget appare sottostimato". Con la solita faciloneria italiana, però, ce ne siamo accorti con tre anni di ritardo. La pista, che esiste già, infatti ha un problema: è scoperta, mentre gli standard olimpici del Cio impongono di gareggiare al chiuso. Andrebbe rimodernata e soprattutto dotata di un tetto: intervento da 30 milioni già lievitati a 50, con in più l’incognita della manutenzione, che costerebbe altre centinaia di migliaia, se non milioni, di euro l’anno. Progetto impossibile e piano B: Torino.