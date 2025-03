Milano-Sanremo 2025, dove vederla in tv, numeri, favoriti, la guida

Milano Sanremo 2025, quando si corre la Classica di Primavera

Torna la Milano-Sanremo. La Classicissima o Classica di Primavera è in programma sabato 22 marzo 2025 con la sua 116° edizione. E' una delle gare più affascinanti nella storia del ciclismo e incertissima nel pronostico, basti pensare che ci sono stati 17 vincitori diversi negli ultimi 17 anni (nel 2024 il successo è stato di Jasper Philipsen).

Da Pavia a Via Roma, 289 chilometri per assegnare la prima Monumento della stagione. I punti cruciali sono gli stessi di sempre: Passo del Turchino (a 150 chilometri dal traguardo), ma soprattutto la mitica Cipressa (5,6 km al 4,1%, max 9%) con discesa molto tecnica a seguire e ancor più il Poggio di Sanremo, che inizia a 9 chilometri dalla conclusione (salita di 3,7 km a meno del 4% di media con punte dell’8%) ultimo banco di prova per evitare l'arrivo in volata. A 850 m dall'arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m l'ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma. Partenza alle 10,25 e arrivo previsto tra le 16.40 e le 17.20 circa a seconda dell'andatura.

Milano-Sanremo, Pogacar favorito. L'Italia sogna con Filippo Ganna e Jonathan Milan - Le quote dei bookmaker

I favoriti? Secondo William Hill c'è un uomo solo al comando e il nome è ovviamente quello di Tadej Pogacar a 3 contro 1. Il fenomeno sloveno è a caccia della sua prima Milano-Sanremo (lo scorso anno arrivò terzo), lui che, ai di là di Tour de France (3) e Giro d'Italia (1) ha vinto, ha vinto grandi Classiche come Liegi-Bastogne-Liegi, Giro delle Fiandre e Lombardia. I principali rivali: Mathieu va der Poel (a 4 contro 1) e Mads Pedersen (a 6). L'Italia? Ha due assi nella manica che spera possano far saltare il banco, in primis Filippo Ganna recentemente secondo alla Tirreno Adriatico (a 7) e Jonathan Milan grande specialista delle volate (a 13). Attenti a Jasper Philipsen (a 7), Tom Pidcock (a 15) e Matej Mohoric (a 17).

Milano-Sanremo, i numeri

La Milano-Sanremo andrà in diretta tv integrale sulla Rai1 partire dalle 10.05 per la precisione su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay. La Classica Monumento si potrà seguire anche su Eurosport e Discovery+.

Le 115 edizioni della Milano-Saremo sono state disputate dal 1907 al 2024 con la vittoria di 85 corridori appartenenti a 12 nazionalità diverse. Comanda l'Italia a quota 51, poi Belgio 23, Francia 14, Germania 7, Spagna 5, Paesi Bassi 4, Australia, Gran Bretagna, Irlanda e Svizzera 2, Slovenia, Norvegia e Polonia 1.

I pluri-vincitori della Milano-Sanremo? L'imperatore della Classica di Primavera è il grande Eddy Merckx (BEL) con 7 vittorie. Segue con 6 successi Costante Girardengo (ITA), sul podio 4 vittorie per Gino Bartali (ITA) ed Erik Zabel (GER). Poi ecco con 3 trionfi Fausto Coppi (ITA), Oscar Freire (ESP) e Roger De Vlaeminck (BEL).

Dal 2000 a oggi l'Italia ha vinto solo 5 volte e soprattutto con vittorie più datate: Mario Cipollini (2002), Paolo Bettini (2003), Alessandro Petacchi (2005), Filippo Pozzato (2006). Il successo più recente è stato quello di Vincenzo Nibali (2018).

Nessun ciclista è mai riuscito a vincere la Milano-Sanremo per 3 volte di fila.