Milik archivia la delusione Mondiale: vacanza da sogno con la bellissima Agata

Milik, vacanze con Agata Sieramska prima di tornare con la Juventus

Arkadius Milik ricarica le pile in vista della ripresa del campionato. L'attaccante della Juventus ha incassato l'addio al Mondiale in Qatar della sua Polonia per mano della Francia di Mbappè-Giroud e volta pagina. Qualche giorno di vacanza al mare con la fidanzata, la bellissima Agata Sieramska.

Chi è Agata Sieramska, la fidanzata di Milik

Lady Milik è una modella e influencer polacca: esperta di fitness è famosa sui social anche grazie ad alcuni video in cui mostra i suoi esercizi in palestra. Tra l'attaccante della Juventus e Agata Sieramska l'amore sembra davvero andare a gonfie vele, fanno coppia fissa da diverso tempo e hanno reso pubblica la loro relazione dopo il trasferimento dell’attaccante in Francia (dopo la fine della storia lunga dieci anni tra Milik e Jessica Ziolek).

Milik, relax prima di tornare con la Juventus

Ora questa breve vacanza per Milik in attesa di tornare agli ordini di Max Allegri e riprendere la preparazione in vista della ripresa del campionato di serie A che vedrà la Juventus di scena a Cremona il 4 gennaio 2023 e poi in casa con l'Udinese il 7 prima della super-sfida Napoli-Juve del 13.