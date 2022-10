Milinkovic Savic-Juventus: assalto a gennaio (con una cessione eccellente)

Milinkovic Savic-Juventus: i bianconeri sul Sergente della Lazio a gennaio

La Juventus tenterà l’assalto a Milinkovic Savic a gennaio: i bianconeri provano il colpo da mille e una notte di calciomercato per rilanciare la loro stagione, un po' come accadde un anno fa con Vlahovic (strappato alla Fiorentina). Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i bianconeri sognano il centrocampista serbo in scadenza con la Lazio nel giugno 2024. Manca meno di due anni al fine del suo contratto, ma per strapparlo a Claudio Lotito servirà un'offerta importante. E così anche per convincere Mateja Kezman, agente del Sergente.

Milinkovic Savic-Juventus: sacrificio McKennie per il Sergente della Lazio

Per finanziare il colpo Milinkovic Savic la Juventus potrebbe dover fare un sacrificio in uscita e l'indiziato per il tesoretto è Weston McKennie. L'arrivo del Sergente porterebbe la Juve ad avere un terzetto di centrocampo di livello mondiale, con Paredes e il rientrante Pogba (attualmente infortunato così come Chiesa).

Juventus, Rabiot e Di Maria in scadenza a fine stagione

Tra i centrocampisti in rosa della Juventus, Adrien Rabiot potrebbe invece lasciare la squadra a fine stagione, avendo il contratto in scadenza a giugno 2023. Alla vigilia del match con il Maccabi Haifa è stato chiesto al francese se pensa di rinnovare il contratto? "Non lo so il mio futuro, ci sono altre cose a cui pensare ora. Sono concentrato sul campo", la sua risposta.

Da valutare la situazione di Angel Di Maria: il Fideo ha firmato un solo anno di contratto con i bianconeri e dunque è già in zona parametro zero (l'ex stella di Real Madrid e Psg potrebbe decidere di tornare in Argentina a chiudere la sua carriera dopo il Mondiale e questa esperienza con la maglia della Juve).