Milinkovic Savic-Pogba, Juventus: calciomercato retroscena boom

MILINKOVIC SAVIC, JUVENTUS SUL TOP PLAYER DELLA LAZIO: SERVONO 70 MILIONI. CALCIOMERCATO NEWS

Milinkovic Savic torna al centro del calciomercato. Il 27enne centrocampista serbo piace a tanti top club. Dal Bayern Monaco e al Psg, senza dimenticare Manchester United e City, un Atletico Madrid agguerrito che in Spagna è davanti a Real Madrid e Barcellona. Ma c'è anche la Juventus sul "Sergente" biancoceleste. Per strapparlo alla Lazio però servirà un'offerta da 70 milioni di euro. Difficile altrimenti mettere in tentazione Claudio Lotito. Secondo quanto riporta calciomercato.com, l'agente di Milinkovic Savic, Mateja Kezman "ha ripreso, anzi intensificato, i contatti anche con la Juve, l'ultimo proprio in questi giorni. Servito per confermare l'interesse della Juve, a patto che le condizioni possano rientrare nei parametri del nuovo corso, comunque ambizioso (ci si avvicina al centenario di proprietà della famiglia Agnelli). Quelli tecnici di Milinkovic-Savic ci rientrano appieno: 27 anni, fisicamente integro, professionista esemplare, talento pronto alla consacrazione, tatticamente proprio ciò che serve ad Allegri per il suo centrocampo. La Juve, poi, è da sempre meta gradita al giocatore".

MILINKOVIC SAVIC - POGBA: MANCHESTER UNITED E JUVENTUS, INTRECCI DI CALCIOMERCATO

Milinkovic-Savic, come si diceva è anche un obiettivo forte del Manchester United. I Red Devils potrebbero puntare si di lui per sostituire Paul Pogba in scadenza a fine stagione. Il 29enne centrocampista francese ha già ricevuto un'offerta importante del Paris Saint Germain. Ma prima di dire sì al Psg il Polpo vuole anche capire le mosse della Juventus. Torino e la maglia bianconera sono nel suo cuore, un ritorno in serie A lo tenterebbe molto. La Juve ci pensa: Allegri vuole un giocatore di livello internazionale in mezzo al campo per rilanciare la sfida scudetto a partire dalla prossima stagione. Pogba e Milinkovic Savic sono profili certamente ad hoc in questo senso.