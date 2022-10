Miriam Sylla, la sexy pallavolista star e fuoriclasse dell'Italvolley (in semifinale ai Mondiali)

Miriam Sylla e l'Italvolley in semifinale ai Mondiali contro il Brasile

L'Italvolley di Davide Mazzanti vola in semifinale ai Mondiali (battuta la Cina) per la terza volta consecutiva. Una nuova storica impresa delle nostre ragazze che sognano di eguagliare il risultato dei maschi (la squadra di Fefè De Giorgi si è laureata campione poche settimane fa). Tra i tanti talenti della squadra azzurra c'è sicuramente Miriam Sylla, protagonista dell'ennesima grande partita nel match dei quarti di finale (12 punti con tre muri contro le cinesi). Lei che è stata eletta miglior schiacciatrice ai Mondiali 2018 (medaglia argento per la nazionale azzurrra) e nelle ultime due edizioni dell'Europeo (2019 con bronzo per l'Italia e 2021 con oro per le azzurre). La 27enne stella del volley nata a Palermo da genitori ivoriani e stella della Pro Victoria Monza a caldo, ancora prima di sapere chi sarebbe stata l'avversaria in semifinale (il Brasile) era stata chiara: "Abbiamo un obiettivo e chiunque ci sia davanti va bene”. Insomma, il sogno della medaglia d'oro, a quattro anni dall'argento conquistato nell'ultimo Mondiale, è forte.



Miriam Sylla, star del volley e sui social

Miriam Sylla oltre a essere uno dei più grandi talenti mondiali del volley femminile però è anche ammirata dai tifosi per la sua bellezza e sex-appeal. La sua pagina Instagram è seguita da quasi 130mila follower e un paio di anni fa fece un boom di commenti e like la sua foto di spalle (lato B spettacolare) e senza reggiseno assieme a tre pallavoliste (Raphaela Folie, Sara Loda e Alessia Orro). “Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai", il commento messo a corredo dell'immagine. "Più sogni, più lontano arriverai.. cit. Phelps", scrisse invece Raphaela Folie pubblicando altre foto insieme.