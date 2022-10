Italvolley batte la Cina e vola in semifinale ai mondiali di pallavolo

Volley, Italia batte Cina e va in semifinale ai mondiali

L'Italia della pallavolo femminile è in semifinale ai Campionati mondiali che si stanno svolgendo in Olanda e Polonia. Ad Apeldoorn nei Paesi Bassi le azzurre hanno sconfitto ai quarti di finale la Cina per 3 a 1. A quattro anni di distanza dall’argento mondiale di Yokohama l’Italia è ancora fra le prime 4 squadre del mondo.

Volley, Italia-Brasile in semifinale ai mondiali

Sono Italia-Brasile e Serbia-Stati Uniti le due semifinali del 19esimo Campionato del mondo di Volley femminile.

Le azzurre di Mazzanti dopo aver sconfitto abbastanza facilmente la Cina per 3 a 1, hanno conosciuto le loro avversarie. Italia e Brasile, che si affronteranno giovedi' (ore 20) ad Apeldoorn a differenza di serbe e statunitensi che giocheranno domani (ore 20,30) a Gliwice in Polonia, si sono gia' incontrate in questo torneo, piu' precisamente nella seconda fase a Rotterdam, quando le sudamericane vinsero per 3 a 2. L'altro precedente stagionale e' la finale della Volleyball Nations League: ad Ankara le italiane vinsero per 3 a 0.

Negli altri due quarti, gli Stati Uniti hanno sconfitto la Turchia per 3 a 0 e la Serbia per 3 a 2 la Polonia padrone di casa al termine di una partita combattuta ed emozionante (set: 21-25; 25-21; 25-19; 24-26; 16-14). Le finali si svolgeranno sabato ad Apeldoorn: alle ore 16 quella per il terzo posto e alle 20 quella per il titolo mondiale.