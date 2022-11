Mondiali Qatar 2022 sesta giornata - ASCOLTA IL PODCAST DI AFFARI

Qatar 2022 - il podcast di affaritaliani.it e Area Agenzia di Stampa

Grandi emozioni al Mondiale 2022 in Qatar: dalla doppietta spettacolare di Richarlison che lancia il Brasile alla vittoria contro la Serbia (ma che paura per l'infortunio di Neymar), al gol di Ronaldo su rigore nel 3-2 pieno di colpi di scena del Portogallo sul Ghana (a segno anche il milanista Rafael Leao) che consacra ancor più CR7 nella storia (primo giocatore a segnare in 5 Mondiali). Ma ora è tempo di iniziare la seconda giornata nei gironi della World Cup: scende in campo l'Inghilterra che - dopo la vittoria per 6 a 2 sull'Iran - affronta gli Usa. E prima sarà di scena l'Olanda, reduce da un importante successo sul Senegal e attesa dall'esame Ecuador. Completano il quadro le sfide tra Galles e Iran e quella che vede di scena atar e Senagal.

Mondiali di calcio Qatar 2022 – dove vederli in TV e streaming

FASE A GIRONI

VENERDÌ 25 NOVEMBRE:

11.00 Galles-Iran (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Qatar-Senegal (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Olanda-Ecuador (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Inghilterra-USA (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 26 NOVEMBRE:

11.00 Tunisia-Australia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Polonia-Arabia Saudita (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Francia-Danimarca (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Argentina-Messico (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 27 NOVEMBRE:

11.00 Giappone-Costa Rica (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Belgio-Marocco (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Croazia-Canada (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Spagna-Germania (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE:

11.00 Camerun-Serbia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Corea del Sud-Ghana (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Brasile-Svizzera (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Portogallo-Uruguay (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE:

16.00 Ecuador-Senegal (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Olanda-Qatar (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Iran-USA (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Galles-Inghilterra (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE:

16.00 Polonia-Argentina (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Arabia Saudita-Messico (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Tunisia-Francia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Australia-Danimarca (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE:

16.00 Croazia-Belgio (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Canada-Marocco (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Giappone-Spagna (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Costa Rica-Germania (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 2 DICEMBRE:

16.00 Corea del Sud-Portogallo (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Ghana-Uruguay (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Serbia-Svizzera (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Camerun-Brasile (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play) FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

SABATO 3 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 1: Prima gruppo A vs Seconda gruppo B (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 2: Prima gruppo C vs Seconda gruppo D (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 4 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 3: Prima gruppo D vs Seconda gruppo C (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 4: Prima gruppo B vs Seconda gruppo A (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

LUNEDÌ 5 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima gruppo E vs Seconda gruppo F (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima gruppo G vs Seconda gruppo H (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima gruppo F vs Seconda gruppo E (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima gruppo H vs Seconda gruppo G (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 9 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 1: Vincitrice ottavo di finale 5 vs Vincitrice ottavo di finale 6 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 2: Vincitrice ottavo di finale 1 vs Vincitrice ottavo di finale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 10 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 3: Vincitrice ottavo di finale 7 vs Vincitrice ottavo di finale 8 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 4: Vincitrice ottavo di finale 3 vs Vincitrice ottavo di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 1: Vincitrice quarto di vinale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 2: Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)