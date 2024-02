Mondiali nuoto, Quadarella oro negli 800 stile libero. Delusione Paltrinieri

Nuoto: Quadarella oro mondiale negli 800 stile libero

Una straordinaria Simona Quadarella vince la medaglia d'oro negli 800 metri stile libero e dopo 51 anni l'Italia sale sul gradino più alto del podio in questa disciplina. Doppietta d'oro straordinaria nel mezzofondo azzurro per una storica Quadarella che si qualifica anche per i Giochi di Parigi 2024 sia nei 1500 che negli 800, con il tempo di 8.17.44 davanti alla tedesca Isabel Gose, argento a 8.17.53 al fotofinish. Bronzo per la neozelandese Erika Fairweather.

Nuoto: Mondiali, Paltrinieri fuori dalla finale dei 1500 sl

Gregorio Paltrinieri è clamorosamente fuori dalla finale dei 1500 stile libero dei Campionati mondiali di nuoto di Doha. Il campione azzurro è rimasto escluso dagli otto finalisti per appena 21 centesimi. Questa mattina in batteria 'SuperGreg' non è riuscito a cambiare ritmo nella seconda parte di gara toccando in 14’55”19 venendo preceduto nel finale dall’irlandese Daniel Wiffen (14’54”29) e dal turco Kuzey Tuncelli (14’54”98). Il nuotatore originario di Carpi chiude il Mondiale nella capitale del Qatar con il bronzo negli 800 sl e l’argento nella staffetta del nuoto in acque libere.

Pallanuoto: Settebello argento mondiale e pass Giochi Parigi

È mancata solo la ciliegina sulla torta ma il Settebello ai Mondiali andati di scena a due passi dalle acque del Golfo Persico e ad altrettanti dal Deserto Arabico, ha conquistato la quarta medaglia d’argento della storia iridata e il pass per le Olimpiadi di Parigi. L’Italia della pallanuoto maschile ha perso 14 a 13 ai tiri dei rigori dalla Croazia al terzo oro iridato dopo quelli del 2007 e 2017. Per la seconda volta in meno di due anni (Budapest 2022) gli azzurri hanno perso la finale iridata dai cinque metri.

La finale andata di scena nella vasca dell’‘Aspire Dome’ di Doha in Qatar alla quale hanno assistito circa mille spettatori è stata molto emozionate e combattuta con gli italiani raggiunti sull’11 a 11 a soli cinque dal termine del quarto ed ultimo periodo. Il pareggio di Buric è stato siglato dopo la rete del vantaggio di Andrea Fondelli realizzata a cento secondi dal termine. Per Fondelli in totale cinque goal (tre rigori), doppietta per capitan Francesco Di Fulvio e Nicholas Presciutti, e reti di Luca Marziali e Francesco Condemi. Molto buona la prestazione del portiere italiano Marco Del Lungo che è stato nominato miglior giocatore del mondiale nel suo ruolo. Ai penalty gli azzurri dopo aver segnato con Fondelli e Presciutti, hanno sbagliato con Gonzalo Echenique (traversa) e Di Fulvio (parata). L’argento conquistato oggi è la nona medaglia iridata azzurra di sempre (quattro ori/1978, 1994, 2011 e 2019, quattro argenti/1986, 2003 e 2022 ed un bronzo/1975). Per i ragazzi del commissario tecnico Sandro Campagna qualche lacrima sul bordo vasca MA resta comunque la soddisfazione di essere arrivati fino all’atto finale e per aver ottenuto l’obiettivo minimo della spedizione in Qatar, ovvero il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

“Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno fatto non soltanto una grandissima finale ma un mondiale strepitoso. Siamo cresciuti durante il torneo, durante la stagione – ha detto il cittì Campagna –. All'ultima azione hanno giocato con il portiere avanti, abbiamo sbagliato perché abbiamo giocato tre e tre, dovevamo giocare quattro e due e fare più densità sul tiro da fuori. Rimane il rammarico di aver perso a cinque secondi. La squadra c'è per conquistare qualcosa di prestigioso alle Olimpiadi”. Nel percorso fino alla finale odierna, il Settebello è stato sconfitto solo una volta, ai rigori contro l'Ungheria campione in carica dopo essere stato in vantaggio di due reti. Per gli azzurri, messa al sicura la partecipazione olimpica agli ottavi di finale contro gli Stati Uniti, bella la vittoria ai quarti sui vicecampioni della Grecia, e superlativa quella sui campioni d’Europa della Spagna in semifinale. Oggi gli spagnoli hanno conquistato il bronzo in virtù del successo sulla Francia per 14 a 10. L’Italia della pallanuoto maschile lancia già il guanto di sfida per la rivincita: nel 2025 il Mondiale di disputerà a Singapore. Nel 2027 torneo iridato a Budapest in Ungheria e nel 2029 a Pechino in Cina.