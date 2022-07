Mondiali Qatar 2022, l'annuncio ufficiale della Fifa sorprende i tifosi

Mondiali Qatar 2022, l'annuncio ufficiale della Fifa

La Fifa ha annunciato ufficialmente che ai Mondiali 2022 sarà utilizzato il fuorigioco semi-automatico. Comincia così una nuova era tecnologica nel calcio, per favorire la precisione e la celerità nelle decisioni arbitrali legate al fuorigioco.

Cos'è e come funziona il fuorigioco semi-automatico

Il sistema della "limb-tracking technology" era già stato annunciato negli scorsi mesi da Pierluigi Collina e Arsene Wenger. La ricostruzione in computer grafica delle azioni di gioco e il tracciamento della posizione degli arti di ogni singolo giocatore erano state potenzialità già evidenziate nei primi test di fine 2021. Adesso, però, il sistema ha raggiunto un nuovo livello di accuratezza, grazie all'installazione di 10/12 telecamere sotto il tetto di ogni stadio, che seguiranno la palla e anche tutti i calciatori, rilevando in essi 29 punti del corpo 50 volte al secondo, calcolando la loro esatta posizione sul campo. I 29 punti dati collezionati includono tutti gli arti e le estremità che sono rilevanti per marcare il fuorigioco.

Avrà notevole importanza soprattutto il pallone utilizzato durante i Mondiali: "Al Rihla, il pallone ufficiale adidas per Qatar 2022, offrirà un ulteriore elemento vitale per il rilevamento del fuorigioco poichè un sensore di misura inerziale (IMU) sarà piazzato all'interno della palla. Questo sensore, posizionato al centro della palla, manda dati del pallone alla stanza di operazione video 500 volte al secondo, permettendo un rilevamento molto preciso del punto in cui è stato calciato".



L'ultima parola spetterà comunque all'arbitro, ed è prevista la creazione di un'animazione 3D: "Dopo che la decisione è stata confermata dagli ufficiali video e dall'arbitro sul campo, gli stessi punti data sul posizionamento utilizzati per prendere la decisione sono generati in un'animazione 3D che illustra perfettamente la posizione degli arti del giocatore nel momento in cui la palla era stata giocata. Quest'animazione 3D, che mostrerà sempre la migliore prospettiva possibile per una situazione di fuorigioco, sarà quindi mostrata sugli schermi giganti allo stadio e resa disponibile ai partner televisivi della Fifa. per informare tutti gli spettatori nella maniera più chiara possibile", spiega il comunicato ufficiale Fifa.