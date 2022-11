Mondiali Qatar 2022, Ecuador squalificato? Al via il processo. La ripescata...

Mondiali Qatar 2022, Ecuador escluso? Caso Byron Castillo. Le richieste di ripescaggio

Il caso Ecuador non si è spento, ma cova sotto la cenere. Nei mesi scorsi Cile e Perù avevano chiesto l'esclusione dai Mondiali di calcio in Qatar 2022 per la nazionale che aveva conseguito il quarto posto nel girone del Sudamerica alle spalle di Brasile, Argentina, Uruguay e per l'appunto, davanti a Perù-Cile. La contestazione era relativa al passaporto di Byron Castillo: secondo l'accusa avrebbe nazionalità colombiana e non potrebbe giocare con l'Ecuador (che lo ha schierato nei match di qualificazione al torneo iridato). Nelle scorse settimane, la camera d'Appello della Fifa aveva respinto definitivamente i ricorsi, stabilendo che non c'era alcuna irregolarità ("Sulla base degli atti presentati il ​​calciatore fosse da ritenersi titolare della cittadinanza ecuadoriana permanente ai sensi dell'art. 5 par. 1 del Regolamento FIFA che disciplina l'applicazione degli statuti").

Mondiali Qatar 2022, Ecuador escluso? Cile e Perù chiedono di essere ripescate

Caso chiuso? Neanche per sogno secondo Cile e Perù (che poi è stato eliminato ai playoff per i Mondiali di Qatar 2022 dall'Australia), che si sono rivolte al Tas di Losanna. E ora siamo al momento della verità: si apre nelle prossime ore l'udienza in cui verranno presentate le motivazioni dei due Paesi sul questo caso. Subito verranno avanzate le accuse. Poi la patata passerà nelle mani del Tribunale Arbitrale dello Sport che dovrà pronunciarsi sul caso a pochi giorno dall'inizio della Coppa del Mondo (partita inaugurale il 20 novembre e finale il 18 dicembre 2022). Peraltro, Cile e Perù sono unite nel chiedere l'esclusione dell'Ecuador dai Mondiali di calcio in Qatar, ma divergono su chi dovrebbe essere ripescata: i peruviani (quinti nel girone) chiedono di essere ammessi come prima ripescata, i cileni chiede al CAS di stabilire che il giocatore non era idoneo per le 8 partite giocate nelle qualificazioni, dichiarando le suddette partite perse e piazzando il Cile al 4° posto nelle qualificazioni ai Mondiali sudamericani del 2022". Su un punto entrambe concordano, ossia che il CAS (Court of Arbitration for Sport) rilasci il suo aggiudicazione finale entro e non oltre il 10 novembre 2022 o prima”.

L'Ecuador esordirà ai Mondiali di calcio 2022 il 20 novembre contro i padroni di casa del Qatar ed è nel girone con Olanda e Senegal. Lo stesso giorno dell'esordio della squadra guidata da Gustavo Alfaro, il Cile ha concordato un'amichevole internazionale contro la Slovacchia. E ovviamente la speranza loro è di annullarla per far rotta verso la Coppa del Mondo.

Mondiali Qatar 2022, Ecuador escluso? Italia non sarà ripescata

L'eventuale (e sarebbe clamorosa) sentenza di esclusione dell'Ecuador dai Mondiali di calcio in Qatar 2022 non interessa l'Italia. Si è sognato nei mesi scorsi un possibile ripescaggio degli azzurri di Mancini in base al ranking Fifa (prima nazionale fuori dalla Coppa del Mondo) o a un'improbabile wild card come squadra campione di Euro 2020. Sia il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nei mesi passati, che il ministro dello Sport, Andrea Abodi, nei giorni scorsi (quando è tornato d'attualità il caso Iran - addirittura si è mossa l'Ucraina - ed è scoppiato il giallo Tunisia) hanno chiarito che non ci sono speranze: sono tutte situazioni non legate ai gironi europei e quindi l'Italia non ha titolo per essere ripescata last minute ai Mondiali di calcio.