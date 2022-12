Mondiali Qatar 2022 finale terzo posto. ASCOLTA IL PODCAST DI AFFARI

Qatar 2022 - il podcast di affaritaliani.it e Area Agenzia di Stampa

Mondiali Qatar 2022

Mentre cresce l’attesa per lo scontro Messi-Mbappè in programma per domenica 18 dicembre, oggi è la volta della finale terzo e quarto posto tra Croazia e Marocco. Il calcio d’inizio è alle 16 italiane. La sfida è sul terreno del Khalifa International Stadium di Al Rayyan. Ad arbitrare il match è Abdulrahman Al Jassim, della Federazione qatarina.

Mondiali di calcio Qatar 2022 – dove vederli in TV e streaming

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto: Croazia vs Marocco (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale: Argentina vs Francia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)