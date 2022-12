Mondiali Qatar 2022 il giorno della finale. ASCOLTA IL PODCAST DI AFFARI

Qatar 2022 - il podcast di affaritaliani.it e Area Agenzia di Stampa

Mondiali Qatar 2022

E' il giorno della finale. Grandissima attesa per la sfida tra l'Argentina e la Francia. Messi contro Mbappé. Il Sud America contro l'Europa.

In finale sono arrivate le due squadre che hanno mostrato il calcio migliore in questo contestato Mondiale del Qatar.

Lo spettacolo è assicurato. L'Argentina cerca il riscatto dopo molte delusioni, la Francia cerca il bis.

Tutto il mondo oggi guarderà la finale.

Mondiali di calcio Qatar 2022 – dove vederli in TV e streaming

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale: Argentina vs Francia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)