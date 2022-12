Mondiali Qatar 2022 seconda semifinale - ASCOLTA IL PODCAST DI AFFARI

Qatar 2022 - il podcast di affaritaliani.it e Area Agenzia di Stampa

Messi vola in finale: l'Argentina distrugge i vicecampioni del mondo della Croazia e sogna di vincere quel Mondiale di calcio che gli è sempre sfuggito in una carriera che lo ha visto vincere tutto. La pulce ora attende di capire quale sarà l'ultimo ostacolo tra lui e la World Cup. Si accendono dunque le luci dei riflettori su Francia-Marocco: i campioni in carica contro la nazionale rivelazione. Riuscirà la squadra africana, guidata da talenti del calibro di Zyech e Hachimi a fermare i favoriti di questo Mondiale in Qatar? Vero che hanno eliminato squadre top del calibro di Belgio, Spagna e Portogallo, ma contro Mbappè e Giroud sarà molto più complicato...

Mondiali di calcio Qatar 2022 – dove vederli in TV e streaming

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 2: Marocco vs Francia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto: Croazia vs Perdente Semifinale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale: Argentina vs Vincente Semifianle 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)