Mondiali Qatar 2022 finale Argentina-Francia - ASCOLTA IL PODCAST DI AFFARI

Qatar 2022 - il podcast di affaritaliani.it e Area Agenzia di Stampa

Mondiali Qatar 2022

La Francia è la seconda finalista del Mondiale in Qatar. Domenica alle 16 affronterà l'Argentina di Messi che ritorna all'atto conclusivo dopo la delusione del 2014, quando un goal ai supplementari di Goetze premiò la Germania. I transalpini, partiti con i favori del pronostico, sono i campioni in carica e godono quindi di maggior credito. Ma mai sottovalutare gli argentini e la fama di rivalsa di Leo Messi. L'ex-blaugrana ha preparato meticolosamente la rassegna qatariota: ha dato fiducia ai compagni, si è "affidato" a loro, ha perfino cambiato club per avere meno pressioni e potersi dedicare alla rassegna iridata. A 35 anni compiuti, con un palmares inarrivabile, vuole la classica ciliegina sulla torta

Mondiali di calcio Qatar 2022 – dove vederli in TV e streaming

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto: Croazia vs Marocco (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale: Argentina vs Francia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)