Mondiali Qatar 2022 ventunesima giornata - ASCOLTA IL PODCAST DI AFFARI

Fuochi artificiali ai Mondiali di calcio in corso in Qatar. Brasile eliminato ai rigori da una Croazia che non muore mai: i vice-campioni del mondo partono sfavorito contro la Seleçao vanno sotto ai supplementari (gol di Neymar che raggiunge Pelè nella classifica dei marcatori all time in nazionale verdeoro), ma poi pareggiano e vincono dal dischetto. Dramma sportivo per il Brasile (erano i favoriti con la Francia), festeggia l'Argentina dopo un match pirotecnico: al 73° Messi fa il 2-*0 e sembra finita, gli Orange risorgono nei minuti di recupero, ma poi cadono ai rigori. Argentina-Croazia sarà una grande semifinale. Ma adesso è tempo degli ultimi due quarti da giocare: il Marocco vuole proseguire il suo sogno Mondiale e non teme il Portogallo, Inghilterra-Francia è una classica del calcio europeo: Mbappè e compagni sono favoriti, ma l'orgoglio inglese..

Mondiali di calcio Qatar 2022 – dove vederli in TV e streaming

SABATO 10 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 3: Marocco vs Portogallo (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 4: Inghilterra vs Francia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 1: Croazia vs Argentina (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 2: Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)