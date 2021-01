Morata, brutte notizie per la Juventus. Le condizioni di Federico Chiesa..

Morata, niente Juventus-Sassuolo. Si punta a Inter-Juve

Alvaro Morata non recupera. Dopo aver saltato Milan-Juventus, l'attaccante spagnolo non sarà a disposizione neanche nella sfida di domenica tra Juve e Sassuolo. L'idea è di non rischiarlo dopo l'affatticamento muscolare rimediato alla vigilia di Juve-Udinese. La speranza di Andrea Pirlo è di averlo a disposizione mercoledì prossimo in Coppa Italia contro il Genoa per permettergli di disputare magari uno spezzone di partita ed essere pronto in vista del derby d'Italia: il 17 gennaio sarà infatti il momento di Inter-Juventus.

Juventus-Sassuolo senza Alex Sandro e Cuadrado. Chiesa c'è

Indisponibili nella sfida al Sassuolo anche Alex Sandro e Cuadrado risultati positivi al covid nelle ore di vigilia di Milan-Juve. Buone notizie per Federico Chiesa, grande protagonista (insieme a Dybala) nella sfida di San Siro dove è stato autore di una doppietta che ha steso i rossoneri (nel 3-1 finale): è uscito subito dopo il secondo gol, ma la botta all’anca non preoccupa e sarà a disposizione contro il Sassuolo.