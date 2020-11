Morata show: Alvaro trascina la Juventus. Ottavi di Champions a un passo

MORATA SHOW COL FERENCVAROS, JUVENTUS VICINA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE

Alvaro Morata trascina la Juventus (assieme a Dybala) nel poker di gol che la Juventus rifila sul campo del Ferencvaros. La squadra bianconera consolida il secondo posto nel girone dietro al Barcellona (a punteggio pieno dopo tre partite. La Signora adesso ha cinque di vantaggio proprio sul Ferencvaros e la Dinamo Kiev e nel prossimo turno (a Torino contro la squadra ungherese il 24 novembre) potrebbe chiudere i giochi per il passaggio agli ottavi di finale.

MORATA: "ALLA JUVENTUS MI SENTO DESIDERATO"

Morata intanto è la nota più lieta di questo inizio di stagione della Juventus: "Le motivazioni sono ciò di cui ogni giocatore ha bisogno nella vita. Sentirsi voluto e desiderato, qui ho tutto quello di cui ho bisogno, ma ho tanto margine di miglioramento e penso che se continuiamo così possiamo arrivare lontano". "Quando uno fa un percorso nella carriera e nella vita impara di tutto. L'ho detto quando sono arrivato, sono maturato e quello che ho fatto nella carriera mi serve per migliorare sempre. Alla fine quello che devo fare e pensare è di dare una mano alla squadra, fare movimenti il più possibile, avere energie per pressare. Mi sento bene fisicamente ed è importante che la squadra abbia ritrovato la vittoria. Abbiamo tanti margini di miglioramento ma siamo contenti perchè tre punti fuori in Champions sono sempre importanti", spiega Alvaro Morata. Parole al miele per Cristiano Ronaldo: "Non devo dire io chi è e cosa fa Cristiano. Sta sempre a disposizione, si fa volere bene da tutti, sta in gruppo. È il nostro giocatore più importante e speriamo ci porti sempre fino dove lui ha in testa di arrivare".

MORATA DOPPIETTA E DYBALA RITROVA IL GOL, JUVE PIEGA FERENCVAROS 4-1

La Juventus piega il Ferencvaros in casa a Budapest, 4-1 nella terza giornata della Champions League, con la doppietta di Alvar Morata e la quasi doppietta di Paulo Dybala che ritrova finalmente la via del gol. Dominio autorevole e mai in discussione dei ragazzi di Pirlo contro gli ungheresi in uno stadio con oltre 20.000 tifosi, spettacolo ormai quasi dimenticato. Nel primo tempo si capisce che aria tira con il gol al settimo minuto da Morata su assist di Cuadrado. I bianconeri sfiorano il raddoppio al 36', con una incomprensibile generosità dello stesso Morata che davanti al portiere passa la palla a Ronaldo, intercettato in scivolata da un difensore ungherese. Il portoghese però si sdebita nel secondo tempo, con un lungo lancio preciso che trova al suo termine il solito Morata, 2-0 al 60'. Pirlo decide che l'autore della doppietta ha fatto il suo e lo lascia uscire al 67' per far giocare Dybala. L'argentino si sdebita quasi subito, con un'occasione mancata al 73' e finalmente il gol ritrovato un minuto esatto dopo. Sfiora persino la doppietta, con un tiro che in realtà viene sistemato in porta dall'ungherese Dvali. A rovinare la cifra tonda, ma non certo la partita dei bianconeri, Franck Boli al novantesimo minuto. Juve a tre punti dal Barça (tre partite a punteggio pieno) in gruppo G e sei punti totali in tabellone.

FERENCVAROS-JUVENTUS 1-4 TABELLINO

FERENCVAROS (4-5-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka (24' st Heister); Zubkov (35' st Uzuni), Siger, Kharatin, Somalia, Nguen (30' st Mak); Isael (29' st Boli). A disposizione: Szecsi, Ori, Frimpong, Kovacevic, Baturina. Allenatore: Rebrov

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado (32' st Frabotta), Arthur (1' st Bentancur), Rabiot, Chiesa (31' st Bernardeschi); Ramsey (8' st McKennie); Morata (22' st Dybala), Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Portanova, Kulusevski, Riccio. Allenatore: Pirlo

ARBITRO: Grinfeld (Israele)

MARCATORI: 7' pt e 15' st Morata (J), 28' st Dybala (J), 36' st aut. Dvali (F), 45' st Boli (F)

NOTE: Ammoniti: Botka (F); (J). Recupero: 1' e 3'