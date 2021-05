MotoGP Spagna, doppietta Ducati: vince Miller poi Bagnaia

Ducati padrona di Jerez per il Gp di Spagna, quarta prova del motomondiale. Vince l'australiano Jack Miller davanti a Pecco Bagnaia che raggiunge Quartararo in vetta al Mondiale. Ma per l'Italia le gioie non sono finite: terzo Franco Morbidelli (Yamaha Petronas). In un certo senso una tripletta tricolore. A Jerez una vittoria da ricordare: la Ducati non vinceva su questo circuito spagnolo dal 2006, con Capirossi. Ultimo podio invece di Lorenzo nel 2017.

Diciassettesimo Valentino Rossi Quartararo sprofonda dal 18° giro in avanti, chiudendo la gara 13°. A terra al 10° giro Bastianini, fortunatamente pilota ok. Un'altra caduta a Jerez de la Frontera per Marc Marquez, che nel corso del warm up del mattino è scivolato in ingresso di curva 4 distruggendo, come successo in FP3, la sua Honda RC213V.

Dopo il botto e la paura avuta ieri, il pilota spagnolo replica la caduta nelle prove del mattino del GP di Spagna mandando a rottamare la sua moto. Per Marquez, reduce da un lungo infortunio subito proprio all'Angel Nieto a luglio, nessuna conseguenza e partenza assicurata per la gara dove ha chiuso in nona posizione. In moto2 vittoria di Di Giannantonio nel nome di Fausto Gresini (prima gara con il figlio Luca in pista), 2° Bezzecchi.