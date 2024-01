Mourinho: flop Roma, Speciale One rischio esonero, ma giallo clausola-penale

Roma, Mourinho esonero? Il giallo della penale

"La Roma ha scaricato José Mourinho ma se lo caccia c'è la penale" scrive La Repubblica. "Il futuro di Mourinho? Si deciderà nel momento giusto con le persone giuste" ha detto prima della gara poi persa per 3-1 a San Siro contro il Milan, il gm Tiago Pinto che a febbraio lascerà il club giallorosso. Ma secondo Repubblica "l’esonero in corsa è improbabile, anche perché Mou avrebbe nel contratto una penale in caso di addio anticipato. In carriera le ha sempre avute e spesso incassate, dal Chelsea allo United fino al Tottenham".

Roma, Mourinho rischia? L'ombra di De Rossi sullo Special One

Secondo Sportmediaset però "Mourinho potrebbe finire per essere cacciato". Nelle prossime ore "il quadro sarà più chiaro, ma già cominciano a circolare le prime voci su possibili sostituti. La rosa dei candidati alla panchina giallorossa, con la stagione già indirizzata così fortemente, è scarna, ma Daniele De Rossi, figlio prediletto della città, è un uomo che non ha mai smesso di essere accostato alla sua Roma. Vedremo, vedremo cosa accadrà e quando"

Roma, zona Champions e corsa in Europa League

Di sicuro, esonero o non esonero la sensazione è che la storia tra Josè Mourinho e la Roma sia destinata comunque a fine al termine della stagione quando scadrà il contratto. In mezzo però dei mesi caldissimi: una zona Champions su cui provare a tornare (vero che Lukaku e compagni sono noni, ma il quarto posto della Fiorentina è a 5 punti) e una avventura in Europa League ancora da giocarsi: la scorsa stagione il sogno si spense in finale (ai rigori contro il Siviglia, dopo il trionfo dell'anno precedente in Conference), a febbraio si ricomincia con la doppia sfida al Feyenoord per guadagnarsi la qualificazione agli ottavi.