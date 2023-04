Mourinho-Roma, Psg vuole lo Special One per il dopo Galtier

Mourinho-Roma, attenti al Psg

Il Psg e Christophe Galtier vanno verso il divorzio a fine stagione dopo una sola annata insieme. Stando alle indiscrezioni il club francese (eliminato agli ottavi di Champions dal Bayern Monaco) non confermerà l'ex allenatore del Nizza e Lille neanche in caso di vittoria della Ligue One.

Tra i possibili successori dell'allenatore francese ci sarebbe anche Josè Mourinho. Lo "special one" ha molti estimatori in giro per l'Europa: il suo nome è stato accostato anche al Chelsea, club che ha già allenato e che dopo gli esoneri di Tuchel e Potter ha dato la panchina ad interim a Lampard. Anche se i blues sembrano aver accelerato su Nagelsmann (appena esonerato a sorpresa dal Bayern Monaco).

Secondo RMC sport il direttore sportivo del Psg, Luis Campos vuole portare Mourinho a Parigi (i due oltre a essere connazionali hanno lavorato insieme al Real Madrid nel 2012).

Lo Special One è legato da un altro anno di contratto con la Roma e non sarà semplice strapparlo al club giallorosso.

José Mourinho non è comunque l'unico allenatore valutato dai parigini per il dopo Galtier: in lizza ci sono anche Thiago Motta (in corsa anche per l'Inter se dovesse arrivare il divorzio a fine stagione con Simone Inzaghi), Mikel Arteta oltre allo stesso Julian Nagelsmann.