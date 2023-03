Mourinho, stangatina del giudice sportivo dopo l'espulsione di Cremonese-Roma

Mourinho, due giornate di squalifica per l'espulsione di Cremonese-Roma

Due giornate di squalifica a Josè Mourinho, con multa di 10 mila euro. È questa, apprende l'ANSA, la decisione del giudice sportivo della serie A, dopo l'espulsione del tecnico della Roma ieri nella partita con la Cremonese. L'allenatore giallorosso paga lo scontro con il quarto uomo Serra: niente panchina in Roma-Juventus e Roma-Sassuolo per José Mourinho.

Mourinho-Serra, Procura Figc apre un’inchiesta

La Procura Federale, a seguito delle dichiarazioni ai media, ha aperto un’inchiesta sull’episodio che ha portato all'espulsione dell’allenatore della Roma José Mourinho nel corso della gara di martedì persa dai giallorossi con la Cremonese. A breve saranno ascoltati il tecnico giallorosso e il quarto ufficiale della gara Marco Serra.

Roma, Mourinho contro Serra: "L'espulsione? Non sono pazzo. Devo capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale"

"L'espulsione? Non sono pazzo, per avere una reazione del genere è perché qualcosa è successo. Devo capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Il quarto uomo Serra ha detto a Piccinini di espellermi, ma non ha avuto l'onestà di dirgli il modo in cui mi ha trattato. E non voglio soffermarmi sul fatto che lui è di Torino e la prossima è con la Juve, non parlo di questo. Voglio capire se esiste un audio di quel che mi ha detto, perché per la prima volta nella mia carriera un arbitro si è rivolto a me in modo ingiustificabile", ha detto a Dazn l'allenatore della Roma Josè Mourinho dopo la sconfitta contro la Cremonese per 2-1, a proposito dell'episodio della sua espulsione per un battibecco con il quarto uomo Serra. "A fine gara sono andato negli spogliatoi, evidentemente ha problemi di memoria e non ricordava. Forse è un grande arbitro, ma come persona lo rispetto come lui rispetta me", ha concluso il tecnico.

Roma disastro: ko contro la Cremonese. “La scusa della stanchezza non esiste"

Mourinho analizza ai microfoni di Dazn la brutta sconfitta della Roma contro la Cremonese. “La scusa della stanchezza non esiste. Abbiamo giocato giovedì e oggi è martedì. Siamo stati sfortunati dato che con una palla e mezza abbiamo preso due gol. Colpa nostra per mancanza di intensità e voglia di entrare e chiudere subito la partita. Una squadra sembrava aver più voglia dell’altra anche se non è vero. Una giocava la partita della vita e l’altra no. Abbiamo pagato un prezzo troppo alto non meritavamo di perdere. Per la reazione del secondo tempo e la dinamica vista nella ripresa meritavamo il pari. Dopo il gol di Spinazzola pensavamo di vincere ma il rigore ha deciso la partita. Non meritavamo di vincere comunque”.

Roma, Mourinho sulla corsa Champions

La corsa Champions vede la Roma ora quinta a un punto dalla Lazio e tre da Milan e Inter. La sconfitta di Cremona è un'occasione persa. Mourinho spiega: “Io quello che ho detto ai miei era di fare un esercizio di immaginazione se questa fosse l’ultima di campionato dopo tutti gli scontri diretti. Se perdiamo andiamo in Europa League se vinciamo in Champions League. Non abbiamo vinto. Non ho questo obiettivo. Ho detto questo ai miei per spronarli. Questa è finita e ora è in memoria. Non sto pensando ancora a domenica, però non riesco in questo momento a lasciare questa partita indietro. C’è frustrazione che porterà ad analisi e autocritica. C’è il backup di quanto accaduto con l’arbitro Serra che diventerà il prossimo Collina magari ma come persona lo rispetto tanto quanto lui rispetta me".