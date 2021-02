Mussolini alla Lazio: il pronipote del Duce. La madre Alessandra: "Non vuole intromissioni"

MUSSOLINI JR NELLA PRIMAVERA DELLA LAZIO

"C'è un MUSSOLINI che gioca nella Primavera della Lazio". E' il titolo del Messaggero di questa mattina riferito a Romano, figlio di Alessandra MUSSOLINI (nipote di Benito) e Mauro Floriani, terzino destro del 2003 che gioca nel club capitolino. E' il pronipote del Duce e ha scelto anche il doppio cognome. "Un cognome pesante e un accostamento pericoloso - scrive il Messaggero - un luogo comune spesso rigettato dalla gran parte del popolo biancoceleste che nell'equazione 'laziale e fascista' non si ritrova".

Tutto questo non tocca però Romano Floriani MUSSOLINI che non ha alcun interesse nei confronti della politica e pensa solo al calcio. Di ruolo fa il terzino destro, ma gioca anche da centrale difensivo. Il giovane, bravo a scuola (frequenta l'ultimo anno del St George British School), vuole diventare un calciatore professionista. "Il cognome è ingombrante - si legge - ma non gli importa molto. Tanto che li ha scelti tutti e due e sulla distinta di gara è scritto chiaramente Romano Floriani MUSSOLINI..."

ALESSANDRA MUSSOLINI, 'MIO FIGLIO IN PRIMAVERA LAZIO? NON VUOLE INTROMISSIONI'

"Rischio strumentalizzazioni? Non c'è nulla da commentare, è un tema da cui preferisco stare fuori. Sulla sua vita e sulle sue cose, mio figlio non vuole alcun tipo di intromissione". Così all'Adnkronos Alessandra MUSSOLINI, nipote del Duce, commenta la notizia di suo figlio, Romano, entrato a far parte della Primavera della Lazio. "Lazio, c'è un MUSSOLINI in panchina", ha titolato questa mattina il Messaggero.

CAIO MUSSOLINI, 'DA LAZIALE SPERO CHE ROMANO ABBIA CARRIERA LUMINOSA'

"Dato che gioca per la prima squadra della Capitale, sulla maglietta può metterci 'Romano'. Ma cambierebbe poco o nulla. Con tutti i problemi che abbiamo come Paese, mi pare davvero assurdo discutere di queste cose. Da laziale, spero comunque che Romano sia davvero bravo e che abbia una lunga e luminosa carriera". Così all'Adnkronos Caio Giulio Cesare MUSSOLINI, pronipote di Benito MUSSOLINI e nipote di Alessandra, commenta la notizia di Romano Floriani MUSSOLINI, entrato a far parte della Primavera della Lazio.