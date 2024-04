Napier inventa, Melli e Shields letali: l'Olimpia Milano piega Brescia. Secondo posto (quasi) blindato

“E’ stata una vittoria molto importante, dovremo battere Cremona in casa sua, che vorrà finire bene la sua eccellente stagione, per essere certi di avere il vantaggio del fattore campo nei primi due turni dei playoff (quarti e semifinali, ndr). Brescia è una squadra con fisicità e stazza che in difesa cerca di chiudere l’area e forzare tanti tiri da fuori. Noi nel primo quarto abbiamo tirato molto bene, nel secondo ci siamo accontentati un po’ troppo di tirare da tre, ma nel secondo tempo siamo stati bravi a riequilibrare il gioco, ci sono stati un po’ di canestri ravvicinati, di Hall, di Melli, Shields ha attaccato molto di più l’area. Alla fine, le percentuali dicono che abbiamo attaccato bene, anche con Hall a minutaggio ridotto e senza Mirotic, che contiamo di recuperare già domenica prossima. L’attacco è stato più fluido nel secondo tempo perché quando attacchi di piùinteramente poi ti crei anche tiri migliori da fuori. Poi la difesa nel secondo tempo è salita di tono”. E' l'analisi di Ettore Messina in sala stampa dopo la vittoria dell'Olimpia Milano che permette ai campioni d'Italia di salire a +2 su Brescia quando manca una giornata alla fine della regular season.

Vincendo a Cremona il secondo posto sarà ufficiale, mentre per sperare di conquistare la regular season servirebbe anche una contemporanea sconfitta della Virtus Bologna in casa contro Trento.

Milano vince trascinata da Shabazz Napier ispirato in regia (19 punti, con 10/10 ai liberi e 8 assist), Shavon Shields che in 34 minuti è decisivo un po' ovunque (16 punti, 6 rimbalzi e 5 assist) e capitan Melli che suona subito la carica, difende forte e si fa sentire nei minuti finali della partita con 5 punti pesanti (dei 13 totali) che tengono a debita distanza Brescia.

Sulla prova di Napier, Messina sottolinea: “Si sta impegnando tanto per aiutare la squadra in campo e fuori, oggi ha fatto le scelte migliori non solo di tiro ma anche di passaggi. Sono contento”.

Caruso è partito in quintetto: "Non è un regalo, i suoi minuti sono meritati per come si sta allenando e per come aveva giocato domenica scorsa contro Scafati. Oggi il livello era più alto, contro Miro Bilan e ha fatto più fatica, ma è un ragazzo intelligente e penso che saprà fare tesoro di questa partita in cui ha avuto qualche difficoltà, ad esempio problemi di falli”, spiega il coach dell'Olimpia Milano.

Verso i playoff con 4 esterni e 2 lunghi tra gli stranieri? Assetto definitivo? “No non è definitivo. Per avere quattro esterni stranieri oggi eravamo più corti nei lunghi. Per cui ci stiamo ancora pensando, non si tratta di scelte definitive. Intanto, pensiamo a recuperare subito Mirotic”.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-GERMANI BRESCIA 83-77 (28-21, 41-40; 64-61)

OLIMPIA MILANO: Bortolani ne, Tonut 5, Melli 13, Napier 19, Ricci 5, Flaccadori 5, Hall 9, Caruso 5, Shields 16, Hines, Valentine 2, Voigtmann 2. All. Messina

BRESCIA: Christon ne, Gabriel 12, Bilan 20, Burnell 4, Massinburg 13, Tanfoglio ne, Della Valle 12, Petrucelli 8, Cobbins, Cournooh 6, Akele 2, Porto. All. Magro

Note: tiri da 2: MI 15/25, BS 16/32; tiri da 3: MI 13/31, BS 8/23; tiri liberi: MI 14/15, BS 21/23; rimbalzi: MI 27 (Melli 8), BS 31 (Gabriel 5); assist: MI 16 (Napier 8), BS 15 (Della Valle 6)