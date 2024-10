Napoli di Conte in fuga? Sì, ma è l'Inter (nonostante la beffa Juve) che vola in quota scudetto

Il Napoli di Antonio Conte ha messo la quarta: quattro vittorie di fila e quattro punti di vantaggio sull'Inter. Se non è una mini-fuga scudetto, poco ci manca. Il tutto approfittando del pareggio show nel derby d'Italia tra i nerazzurri e la Juventus.

La quota scudetto per Lukaku e compagni si è abbassata da tempo rispetto al 5,50 di inizio stagione (e quanto è lontano quel ko alla prima giornata contro il Verona al Bentegodi, da lì in poi è stato un crescendo). Ora lo scudetto del Napoli vale tra 3,25 e 3,50 su William Hill e Better, come riporta Agipronews.

Attenzione. L'Inter resta la principale favorita per il titolo, secondo i broker, a circa la metà della quota degli azzurri, offerta a 1,80 su bet365. Inzaghi, nonostante la rimonta subita, continua a convincere i bookie per il bis tricolore.

Inter-Napoli in quota scudetto. Mentre Juventus, Milan e Atalanta... la sentenza dei bookmaker

La terza forza del campionato dietro a Inter e Napoli? Rimane la Juventus, che insegue Napoli e Inter con 17 punti. Thiago Motta è riuscito a strappare un pareggio fondamentale, grazie alle magie di Yildiz che hanno gelato San Siro. Un punto che lascia la Signora al terzo posto in classifica (a -5 dai partenopei) e può rappresentare un'ottima iniezione di fiducia per il futuro. Il titolo bianconero paga 5,80 su 888sport.

Le altre possibili opzioni in quota scudetto? L'ipotesi Milan, che dovrà recuperare il match col Bologna, si gioca a 12,50, con l'Atalanta di Gasperini (reduce del tennistico 6-1 contro il Verona) in lavagna a 29. La Dea è partita a corrente alterna, ma tre successi di fila l'hanno rilanciata in piena corsa per le posizioni che contano.