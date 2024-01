Napoli disastro: 3-0 a Torino. Mazzocchi esordio con espulsione

Il Napoli, orfano di Mazzarri squalificato e in 10 dall'inizio del secondo tempo, colpito e affondato da un Torino in forma smagliante: 3-0 il risultato finale all'Olimpico sabaudo. Partono subito forte i padroni di casa: al 22' occasione con Vlasic che tira una gran botta di destro ma non trovala porta di poco.

Al 26' tocca al Napoli con Raspadori, tiro diretto e gran parata di Milinkovic-Savic che si fa sorprendere. Raspadori ci riprova due minuti dopo ma stavolta la palla esce dallo specchio. Al 35' è Mario Rui a salvare il Napoli da un'incursione di Zapata. Lo stallo si interrompe al 43' con il gol a cura di Sanabria con qualche intervento della fortuna, dopo l'assist di Ilic che arriva a Zapata che non controlla bene ma trova Sanabria. Un minuto di recupero.

Brutto rientro in campo per il Napoli, che perde subito Mazzocchi (al 50°) - era entrato in campo a inizio ripresa, all'esordio con la maglia del Napoli, era arrivato in settimana dalla Salernitana - espulso dopo un consulto al Var per l'entrata giudicata pericolosa su Lazaro: gli azzurri restano in dieci, e poco dopo arriva il raddoppio del Torino con la gran botta di Vlasic con il destro dalla distanza al 52'. Tris granata al 66' con il gran gol di Buongiorno.