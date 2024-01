Napoli-Inter, disastro dell'arbitro Rapuano? "Voto 4". Sentenza della moviola

Napoli, De Laurentiis: "Arbitraggio? Chissà che imbarazzo per Rocchi in questo momento..."

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis sull'arbitraggio della finale di Supercoppa Italiana persa 1-0 contro l'Inter col gol di Lautaro nei secondi finali (la squadra campione d'Italia ha giocato i 10 contro 11 l'ultima mezz'ora per doppia ammonizione di Simeone): "A me dispiace per Rocchi, sta vivendo una specie di incubo. Non mi va di documentare con quelli che possono essere pensieri dei tifosi. Il tifoso è sempre tifoso, quando mi trasformo in tifoso posso andare giù pesante, ma non credo ci sia bisogno. La debolezza degli arbitri quest'anno, non solo contro il Napoli, parla da sola - spiega il numero uno del Napoli ai microfoni di Sportmediaset - Mi dispiace per Rocchi, prima della partita pensavo chissà quale imbarazzo proverà Rocchi in questo momento. Quando si fa una competizione, per quanto deve rimanere tale, è anche una festa. Siamo in Arabia, noi dovevamo promuovere noi stessi all'insegna di un calcio spettacolare. Se tu mi riduci in dieci, il calcio non è più spettacolare. Poi magari sbaglio io a non fare le sostituzioni in tempo, ma c'è un'altra problematica: la Lega in Italia non funziona. Hanno cambiato le regole su ammonizioni ed espulsioni, le paghiamo in campionato. Questa Supercoppa che conta molto poco finisce per condizionare il campionato. La Lega che difende le imprese di calcio è nemica delle imprese stesse".

Inter-Napoli, arbitro Rapuano? "Voto 4", la moviola di Graziano Cesari

"Rapuano non mi è assolutamente piaciuto, voto 4". Graziano Cesari boccia l'arbitro Rapuano che ha diretto la finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter: "La prima ammonizione di Simeone per fallo su Calhanoglu non c'è, mi sembra un fallo normale - ha spiegato l'ex arbitro a Supercoppa italiana LIVE su Mediaset - Nel primo tempo Calhanoglu mette giù Zerbin e l'arbitro non prende provvedimenti, poi al 26' il turco commette fallo su Lobotka e anche in questo caso l'arbitro lascia stare. Al terzo intervento si prende il giallo su quello che è meno fallo dei tre. Perché non ha fatto la stessa cosa con Simeone?", si domanda Graziano Cesari, criticando la gestione dei cartellini da parte dell'arbitro. "Se mandi un messaggio nel primo tempo, perché nel secondo tempo cambi modo di arbitrare?". Sul fallo di Barella che gli costa l'ammonizione (salterà la Fiorentina): "Tocca nettamente la palla prima e lo ammonisce perchè protesta. Rapuano ha buttato al vento una grande occasione".

