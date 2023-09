Napoli, ora Osimhen è in quota addio nel calciomercato di gennaio

Osimhen a Napoli, è rischio rottura i bookmaker quotano l'addio a gennaio

Sembrava impossibile fino a pochi giorni fa, ma ora le strade del Napoli e di Victor Osimhen potrebbero davvero separarsi. Prima il rigore fallito e la vittoria mancata a Bologna, poi la sostituzione mal digerita e i primi attriti con Garcia; infine, il video postato dal club sui social che ha fatto infuriare l'attaccante, creando una spaccatura che potrebbe non rimarginarsi più. Così l'addio di Osimhen (che ha il contratto in scadenza nel 2025) diventa possibile già a gennaio secondo gli esperti di Better e Goldbet, che vedono a quota 5 la partenza del nigeriano nella prossima sessione di mercato.

Napoli, addio di Osimhen? Il giornalista amico: "Vorrà andare via quanto prima"

E secondo Oma Akatugba, giornalista amico dell'attaccante nigeriano "il Napoli perderà Victor Osimhen. Non rinnoverà il suo contratto e vorrà andare via quanto prima".

Leggi anche

Osimhen cancella le foto in maglia Napoli e toglie il like alla società

Osimhen-Napoli, Chelsea sogna il colpo a gennaio

Nel frattempo, stando a quanto riportato dagli inglesi di Talk Sport, alcune squadre della Premier League si stanno già iniziando a muovere per il mercato di gennaio. Su tutte, il Chelsea si sarebbe già fatto avanti, dopo averlo a lungo inseguito nella scorsa sessione estiva. Ma è evidente, che se Osimhen e il Napoli dovessero decidere di divorziare nella sessione invernale del mercato, sono tante le big mondiali che scenderebbero in campo per prenderlo (oltre alle offerte da mille e una notte provenienti dell'Arabia Saudita).