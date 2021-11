Napoli, Osimhen operato: tempi di recupero lunghi. Il chirurgo: "Danno devastante"

Il professor Gianpaolo Tartaro, che ha operato l'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha spiegato a 1 Station Radio: "L’infortunio non è stato una semplice fattura allo zigomo, ma ha interessato anche diverse ossa del viso. Non è stato un trauma da urto, bensì da compressione: la forza cinetica generata dallo schiacciamento del viso di Osimhen contro quello di Skriniar ha creato un danno devastante. Per ricomporre le fratture ho dovuto inserire sei placche e ben diciotto viti. È ancora presto per parlare di tempi di recupero perché l’intervento è stato davvero complesso: le condizioni del viso del calciatore erano pessime ma garantisco che l’intervento sia perfettamente riuscito".

Napoli, Osimhen operato per la frattura allo zigomo: prognosi 90 giorni

"Victor Osimhen è stato operato questa mattina dal Prof. Tartaro, coadiuvato dal dott. Mario Santagata ed alla presenza del dott. Canonico, per un intervento di riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell'osso malare, dell'arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell'orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica. La sintesi dei monconi ossei è stata fatta tramite placche e viti in titanio. Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno. La prognosi è stimata in circa 90 giorni". Lo fa sapere il Napoli dal suo sito. Osimhen salterà Milan-Napoli prima di Natale, compromessa o a fortissimo rischio anche la Coppa d'Africa che inizierà il 9 gennaio 2022.

Insigne e Anguissa ko

Lorenzo Insigne "ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro", ha spiegato il Napoli nel report dell'allenamento di oggi, in vista della gara di mercoledì contro lo Spartak Mosca in Europa League. Andrè Zambo Anguissa aveva avvertito un fastidio alla gamba sinistra durante la partita con l'Inter e gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. Il centrocampista de Napoli dovrebbe restare fuori tre o quattro settimane, il Napoli spera di averlo a disposizione per il big match contro il Milan a San Siro domenica 19 dicembre (ore 20,45).