Napoli, Osimhen: prognosi dura. Ko Anguissa e Insigne. Emergenza Spalletti

Napoli: Osimhen, Anguissa e Insigne ko

Piove sul bagnato in casa Napoli. Victor Osimhen è stato operato allo zigomo e la prognosi 90 giorni. Lorenzo Insigne ha una tendiopatia. Anguissa ha un probema all'adduttore che lo terrà fuori qualche settimana. Politano e Demme sono out a causa del Covid. Per Spalletti è dunque emergenza.

Napoli, Osimhen operato per la frattura allo zigomo: prognosi 90 giorni

"Victor Osimhen è stato operato questa mattina dal Prof. Tartaro, coadiuvato dal dott. Mario Santagata ed alla presenza del dott. Canonico, per un intervento di riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell'osso malare, dell'arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell'orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica. La sintesi dei monconi ossei è stata fatta tramite placche e viti in titanio. Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno. La prognosi è stimata in circa 90 giorni". Lo fa sapere il Napoli dal suo sito. Osimhen dovrebbe quindi saltare anche la Coppa d'Africa che inizierà il 9 gennaio 2022.

Insigne: problemi al ginocchio, salta Spartak Mosca-Napoli

Lorenzo Insigne "ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro". Lo comunica il Napoli nel report dell'allenamento di oggi, in vista della gara di mercoledì contro lo Spartak Mosca in Russia per la quinta giornata di Europa League.

Anguissa infortunio, speranza per Milan-Napoli

Le condizioni di Andrè Zambo Anguissa: il centrocampista camerunense aveva avvertito un fastidio alla gamba sinistra durante la partita con l'Inter e gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. Il centrocampista azzurro ha iniziato l'iter riabilitativo e dovrebbe restare fuori tre o quattro settimane, il Napoli spera di averlo a disposizione per il big match contro il Milan a San Siro domenica 19 dicembre (ore 20,45).