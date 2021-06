Nazionale secchioni: Chiellini laureato. Raspadori e Pessina quasi, Chiesa...

LE NOVITA' 2021 - Questa edizione degli Europei è la prima di tipo “itinerante”: invece che in un solo Paese ospitante, come era di abitudine, si gioca in 11 città di 11 Paesi diversi. L'unica città italiana coinvolta è Roma, con lo stadio Olimpico. Sarà però la prima e ultima volta: la Uefa ha già detto che questa scelta complica troppo l'organizzazione e a partire da Germania 2024 si tornerà all'antico. Un'altra novità, imposta dal Covid-19, sono le rose allargate a 26 convocati, con la possibilità per ogni squadra di sostituire giocatori indisponibili per contagio o altri problemi, fino alla gara di esordio.

Nazionale: Chiellini laureato. Raspadori e Pessina quasi, Chiesa...

La Nazionale di Mancini non è brava solo a giocare a calcio. Il gruppo degli azzurri all'Europeo si sta mettendo in mostra per le doti con la palla tra i piedi, ma c'è molto altro dietro a diversi componenti dell'Italia, ad esempio ci sono i libri. Ha lasciato tutti i giornalisti stupiti - si legge sul Corriere della Sera - il fluido inglese parlato da Federico Chiesa al termine della partita vinta contro il Galles. Merito di un lungo ciclo scolastico, dalla quinta elementare al diploma, alla scuola americana di Firenze. «L’inglese ti potrà servire anche nel calcio» era stata la profezia di papà Enrico.

Oltre all’inglese gli è rimasta la passione per un'altra materia: "Se non avessi fatto il calciatore, avrei fatto il fisico". Il gol decisivo contro il Galles - prosegue il Corriere - lo ha segnato uno studente di Economia come Matteo Pessina, con la passione liceale del latino, grazie alla nonna professoressa. Sulle orme del «professor» Chiellini, il capitano degli azzurri, che ha una laurea specialistica in Business Administration con lode (e menzione), dopo quella in Economia con 109 su 110, oltre all’apprendista Pessina, ci sono anche Raspadori e Meret. Con quell’aria da studenti pronti per la vacanza studio a Londra, sono iscritti a Scienze Motorie, per realizzare il sogno dei genitori: la laurea.