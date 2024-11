Neymar e il super attico da 50 milioni di dollari a Dubai: ha pure l'ascensore per la macchina

Neymar e il super attico da 50 miloni di dollari a Dubai: ha pure l'ascensore per la macchina

Neymar sta vivendo un'esperienza non fortunata all''Al-Hilal. L'ex fuoriclasse di Barcellona e Psg non si arrende e lavora per tornare protagonista nel calcio giocato. Qualche rumors lo dà come possibile ritorno in Brasile (magari sognando una convocazione nella Seleçao ai Mondiali 2026), ma intanto i fatti dicono che ha acquistato un attico da sogno negli Emirati Arabi Uniti.

O Ney si è preso una delle undici esclusive Sky Mansions nel complesso Bugatti Residences. Il campione brasiliano: un affare da 43 milioni di sterline (circa 50 mln di euro). Tra le altre cose la casa di Neymar ha un ascensore privato, piscina che affaccia sul centro di Dubai. Non solo. L'appartamento di lusso gode di servizi esclusivi del complesso: dalla spiaggia ispirata alla Costa Azzurra alla jacuzzi, passando per fitness club, ristorante gourmet, parcheggio custodito, club esclusivo riservato ai soci, due ascensori dedicati ai veicoli dei residenti che collegano direttamente il garage del residence agli attici, dove poter nel caso caricare le auto direttamente.



Poche settimane fa Neymar aveva acquistato anche un terreno in riva al mare a Miami per 20,5 milioni di sterline: investimento che aveva fatto ipotizzare un futuro trasferimento all'Inter Miami di David Beckham, dove ritroverebbe i suoi ex compagni dei squadra nel Barcellona, Lionel Messi e Luis Suarez.