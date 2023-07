Okafor-Milan, bruciata la Juventus. Chukwueze-Leao, il Milan vola sulle fasce

Okafor al Milan, bruciata la Juventus

Il Milan ha preso Noah Okafor. La notizia, che prende tutti in contropiede è che è stato definito l'arrivo in Italia dell'attaccante classe 2000, nazionale svizzero di origini nigeriane e in forza alla formazione austriaca dal gennaio 2020 dopo gli inizi con la maglia del Basilea. Visite mediche sabato poi la firma del contratto col Milan: operazione da 14 milioni complessivi e 2 milioni di ingaggio per il giocatore che era in scadenza 2024. "Sul giocatore c'era anche il pressing e la concorrenza della Juventus che, però, è stata bruciata sul tempo dal club rossonero che è riuscito ad assicurarsi le prestazioni del calciatore", scrive Milannews.it.

Okafor è tesserato come comunitario (cosa che non sarebbe potuta accadere con Taremi del Porto): secondo quanto riportato dal regolamento della FIGC, infatti, i calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

Noah Okafor è un jolly d'attacco: può giocare punta o partire da sinistra: tecnico, veloce, salta l'uomo. Nel Salisburgo ha segnato 34 gol con 23 assist in 110 partite tra campionato e coppe; nell'ultima stagione, ha siglato 10 reti complessive, è andato a segno anche tre volte in Champions League, una delle quali proprio contro il Milan nel primo match della fase a gironi della competizione.

Okafor e Chukwueze, colpi nel calciomercato Milan

Non solo Okafor. Il Milan è vicino anche a Samuel Chukwueze, il Rafa Leao di destra del Villarreal: accelerazione nelle ultime ore. Qui tutti i dettagli, compresa la situazione e gli ultimi aggiornamenti su Musah.

Ballo-Touré dal Milan al Fulham e Calafiori vicino ai rossoneri

Fodé Ballo-Touré è molto vicino al Fulham. Lo rivela è Gianluca Di Marzio su Twitter. Il terzino senegalese è in uscita dal Milan e non era stato convocato per la tournée americana. Nelle ultime settimane è stato cercato anche dal Bologna e dal Nizza. Riccardo Calafiori è vicino al Milan per prendere il posto di Ballo-Touré come vice-Theo Hernandez: 21enne terzino italiano scuola Roma ma di proprietà del Basilea, dove nell'ultima stagione è stato protagonista della cavalcata degli svizzeri fino alla semifinale di Conference League.