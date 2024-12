Olimpia Milano cancella la Stella Rossa Belgrado. MIrotic, Mannion e Causeur danno spettacolo

Olimpia Milano cancella la Stella Rossa Belgrado. Mirotic, Mannion e Caseur danno spettacolo

“Siamo contenti di aver battuto, segnando oltre cento punti ad una squadra di EuroLeague, una formazione molto forte per profondità, atletismo e capacità di tirare. E’ stata una partita molto buona, la nostra, ad eccezione di un paio di passaggi, uno nel primo e un altro nel secondo tempo, in cui abbiamo avuto qualche cattivo possesso e abbiamo permesso alla Stella Rossa di riavvicinarsi. Ma quando sono tornati a quattro punti nel primo tempo ci sono stati 12 possessi in cui loro hanno segnato solo quattro volte", le parole di Ettore Messina dopo la bella vittoria dell'Olimpia Milano in Eurolega contro la Stella Rossa Belgrado per 101-86 con Mirotic (23 punti e 7 rimbalzi), Mannion (20 punti e 5 assist) e Caseur (20 punti con 6/6 da 3) che danno spettacolo e uno Zach Leday quarto violino autore di una prova di sostanza sui due lati del campo (14 punti, 7 rimbalzi). I campioni d'Italia salgono al settimo posto insieme a Efes, Barcellona e Zalgiris con 7 successi e sei sconfitte.

"Quello che andiamo cercando è continuità, altrimenti basta giocare due o tre minuti male per permettere agli avversari di farti male, soprattutto a questi livelli. Negli ultimi anni, diciamo dopo Rodriguez, abbiamo sempre avuto buone difese e difficoltà a fare canestro. Adesso è il contrario. Dobbiamo diventare più continui e fare in modo che quando un giocatore ha una serata non buona l’altro giocatore del suo ruolo ci dia molto. Se facciamo queste cose possiamo dire la nostra anche ad un livello molto elevato", l'analisi di Ettore Messina.

Olimpia Milano, Ettore Messina su Causeur

Il coach dell'Olimpia Milano sottolinea: "Vorrei spendere due parole su Causeur perché sta giocando con un entusiasmo ed un’energia incredibili per un giocatore che ha vinto tutto e ha avuto la carriera che ha avuto lui. Sono impressionato. Penso sia un esempio per tutti, da seguire".

"Ma ora ci fermiamo qui perché in 48 ore abbiamo un’altra partita molto difficile, contro una squadra in forma che ha appena battuto il Real Madrid, ha grande atletismo e guardie con un grande potenziale offensivo come Maledon e De Colo. Quindi servirà recuperare tutte le energie che possiamo recuperare. Shields? Non ha segnato tanto, ma ha giocato una partita di grande solidità, ha difeso bene su tutti e i canestri che ha fatto sono arrivati in momenti importanti. Poi arriverà la partita in cui serviranno i suoi venti punti e li farà. Mirotic? Speriamo solo che la salute lo assista e possa giocare così per molti mesi”, sottolinea Ettore Messina.

Olimpia Milano, calendario

L'Olimpia Milano torna in campo venerdì 6 dicembre alle 20,45 al Forum contro il Villeurbanne e domenica sfida contro la Virtus Bologna sempre ad Assago (alle 18,15).

Olimpia Milano-Stella Rossa Belgrado, tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-STELLA ROSSA BELGRADO 101-86 23-15; 53-42; 79-65

OLIMPIA MILANO: Dimitrijevic 4, Mannion 20, Causeur 20, Brooks 3, LeDay 14, Ricci 2, Flaccadori ne, Diop ne, Caruso ne, Shields 8, Mirotic 23, Gillespie 7. All. Messina

STELLA ROSSA BELGRADO: Miller-McIntyre 8, Canaan 14, Teodosic 4, Davidovac 12, Mitrovic 7, Lazic 3, Kalinic 5, Dobric 1, Daum 9, Petrusev 2, Giedraitis 4, Dos Santos 17. All. Sfariopoulos. Note: tiri da 2: MI, SR; tiri da 3: MI, SR; tiri liberi: MI, SR; rimbalzi: MI, SR; assist: MI, SR