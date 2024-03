Olimpia Milano domina il derby contro Varese nel segno di Pippo Ricci

“E’ stata una vittoria di cui ovviamente avevamo bisogno. Credo che i ragazzi siano stati bravi a far sembrare facile una partita che non lo era affatto, perché Varese è una squadra offensivamente insidiosa, che corre, tira, e segna molto. Se oggi è sembrata meno solida di quanto sia il merito è loro. Oltretutto lo abbiamo fatto in condizioni complicate, con tante assenze", le parole di Ettore Messina in sala stampa dopo la vittoria dell'Olimpia Milano nel derby contro Varese. Partita senza storia (94-63) sempre in controllo per i campioni d'Italia.

Per l’Olimpia è stata la settima vittoria consecutiva in campionato e sono sei su sei nel girone di ritorno. Un successo che le permette di salire al secondo posto a pari merito con Venezia e la Virtus Bologna (sconfitta a Dinamo Sassari) in vista dello scontro diretto di domenica prossima sul campo delle V Nere.

"Ricci è stato eccezionale, ma tutti hanno dato qualcosa di importante", sottolinea il coach dell'Olimpia parlando della prestazione dell'MVP della serata - che realizza una doppia doppia (19 punti e 10 rimbalzi, 15+7 nel primo tempo quando Milano va al riposo sul 54-30) - e di tutta la squadra che ha girato bene dominando il derby con Varese.

Ettore Messina (foto Ipa)



Sull'infermeria: "Contiamo di recuperare Napier, Mirotic e Flaccadori già per la ripresa degli allenamenti mentre per Tonut servirà qualche giorno in più. Poythress ha avuto una specie di paralisi alla faccia forse di origine nervosa. Si era sacrificato a Lione, oggi l’abbiamo fermato. Speriamo di riaverlo presto”.

Sull'Olimpia Milano Under 18 arrivata sino alla finale Next Gen (persa contro un Barcellona fortissimo): “Hanno fatto una cosa bellissima, complimenti a Davide Losi, Michele Catalani e tutti i ragazzi. La finale di Belgrado è un risultato straordinario. E’ un gruppo seguito bene, di ragazzi che si impegnano tantissimo e qualcuno di loro ha la possibilità di diventare un giocatore di Serie A. Per metà gara abbiamo tenuto testa al Barcellona che ha un livello di reclutamento internazionale, aveva sei stranieri, e quindi non era facile. Ma siamo molto contenti di quello che hanno fatto prima in Italia e ora in Europa. Ci danno grandi speranze per il futuro”.

L'Olimpia Milano torna in campo venerdì 8 marzo al Forum contro il Partizan Belgrado. Domenica 10 alle 18,15 il big match di serie A a Bologna contro la Virtus.

Olimpia Milano - Varese 94-63 (29-13; 54-30; 81-50) tabellino

EA7 Emporio Armani Milano: Ricci 19 (10r), Melli 14, Shields 14, Lo 10, Hall 9, Voigtmann 9, Bortolani 7, Caruso 6, Hines 6, Marcucci 0, Flaccadori ne. Coach: Messina Ettore.

Openjobmetis Varese: Mannion 19 (7r), Brown 8, Besson 8, Spencer 6, Moretti 5, Mcdermott 7, Ulaneo 2, Woldetensae 3, Okeke 2. Coach: Bialaszewski Tom.

Arbitri: Sahin T., Nicolini A., Valleriani D.