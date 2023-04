Olimpia Milano domina Pesaro e torna in scia a Bologna

Olimpia Milano travolge Pesaro e vola a due punti dalla Virtus Bologna

“Ci siamo sciolti dopo un avvio un po’ incerto, poi siamo passati dal meno dieci al più 32 finale quindi direi che i numeri dicono tutto. Penso sia stata una partita più che buona, in cui siamo riusciti a dividere i minuti e soprattutto si sono fatti trovare pronti tutti i ragazzi", le parole di Ettore Messina dopo la vittoria dell'Olimpia Milano per 102-72 contro Pesaro al Forum nella domenica di Pasqua (con 22 punti di Napier, 16 di Brandon Davies e 15 di un Shavon Shields che cresce di condizione).

"Non potevamo usare Tonut, che per la prima volta oggi dopo alcuni giorni si è alzato senza febbre, non potevamo utilizzare Biligha, che sta recuperando e forse riuscirà a giocare domenica prossima, ma gli altri hanno fatto tutti bene. Baldasso, Datome ha dato buoni minuti e speriamo possa continuare così. I due playmaker anche oggi ci hanno dato tanto, Brandon Davies è stato pronto ed efficace quindi continuiamo a lavorare, ma devo dire che i segnali arrivati questa settimana sono stati molto confortanti. Mi fa piacere anche per i tifosi che sono venuti anche oggi nel giorno di Pasqua”, sottolinea il coach della squadra campione d'Italia che con questa vittoria sale a due punti dalla Virtus Bologna capolista (sconfitta in casa contro Napoli 81-89).

Su Devon Hall Ettore Messina spiega: “In difesa aveva già dato moltissimo contro il Barcellona dove aveva oscurato ad esempio Kuric per tanti minuti. Oggi ha avuto buoni spunti anche in attacco di fisicità. Sicuramente sta salendo di tono. Anche da lui ho avuto segnali positivi in una serata in cui non avevamo ad esempio Billy Baron”

Ottimi segnali da Shavon Shields: “Sì, è sempre più a suo agio, oggi ha avuto buoni cambi di velocità che gli hanno permesso di arrivare al ferro diverse volte. Ovviamente la fisicità di Pesaro non è quella di Efes o Barcellona, ma sta crescendo costantemente”.

Olimpia Milano-Pesaro tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 102-70 (19-22, 31-9, 30-27, 22-12)

Olimpia Milano: Davies 16 (5 reb), Pangos 7 (5 ast), Tonut n.e, Melli 5, Napier 22, Ricci 9, Biligha n.e, Hall , Baldasso 9, Shields 15 (4 ast), Hines, Datome 11. Coach Messina.

Pesaro: Kravic 2, Abdur-Rahkman 4, Visconti 6, Moretti 15, Tambone 7, Daye 2, Charalampopoulos 11, Totè , Cheatham 16, Delfino. Coach Repesa.

Note: 70-50% tiri da due punti, 51.6-45.5% tiri da tre punti, 80-88.9% tiri liberi, 28-23 rimbalzi, 19-11 assist, 9-8 palle recuperate, 9-18 palle perse.

Olimpia Milano calendario: le prossime partite

L'Olimpia Milano tornerà in campo giovedì 13 aprile a Bologna per l'ultima di Eurolega (ore 20,45), poi trasferta di campionato a Verona domenica 16 (ore 17) e doppio impegno al Forum tra mercoledì 19 contro Napoli (ore 19) e domenica 23 aprile (ore18,30) con Treviso.