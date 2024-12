Olimpia Milano e Fondazione Laureus Italia insieme per il 7° anno al fine di sostenere il progetto "ONE TEAM" di Eurolega

Non conosce crisi del settimo anno il sodalizio Olimpia Milano e Fondazione Laureus Sport for Good Italia volto a sostenere “One Team” di Eurolega, il progetto di responsabilità sociale promosso dalla massima competizione europea di pallacanestro per assicurare un impatto positivo dei club partecipanti sul loro territorio di riferimento. Ma non solo. Quest’anno, infatti, per la prima volta, al progetto partecipa anche Motorola, promuovendo iniziative volte ad affermare valori come il lavoro di squadra, il rispetto, la resilienza e l’inclusione sociale in favore di 160 ragazzi dell’Istituto Comprensivo Arcadia di Gratosoglio, periferia sud di Milano.

Martedì scorso, 10 dicembre, lo stesso Istituto ha tenuto a battesimo la start-up ufficiale di questa stagione: un evento cui hanno preso parte personalmente Giampaolo Ricci, Ousmane Diop e Shavon Shields, tre giocatori di Olimpia Milano, nuovi ambasciatori del progetto One Team, oltre ai rappresentanti di Eurolega, Motorola, Olimpia e Laureus Italia, che si affida anche quest’anno ad Alessandra Stella, psicologa dello sport, e Lara Tagliabue, project manager del progetto.





Nel corso dell’evento è stato presentato il nuovo pallone da basket realizzato sulla base di un disegno cui hanno collaborato fattivamente i ragazzi nel corso di un laboratorio creativo di qualche settimana fa. Inoltre, tutti i 160 ragazzi che partecipano al progetto hanno ricevuto un pallone da basket, e altri 250 palloni sono stati donati ad altri enti coinvolti nel progetto One Team. Un modo semplice ed originale per avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva, favorendo l’attività motoria e un impatto positivo presso le comunità di quartiere. Olimpia Milano ha anche donato alla scuola una maglietta e una foto con la firma di tutti i giocatori della rosa.

Il progetto, pluripremiato nel corso degli anni, si pone l’obiettivo di arricchire la sfera emotiva, psicologica e fisica dei ragazzi, supportandoli nel loro percorso di crescita, nell’acquisizione delle life skills necessarie per affrontare la quotidianità e nello sviluppo delle loro competenze emotive, psicologiche e motorie. Sostenere il potenziale dei ragazzi provenienti da realtà di depravazione economica e sociale significa educarli al rispetto delle regole e alla costruzione di relazioni con coetanei e adulti. Gli incontri, non a caso, accendono i riflettori su tematiche quali comunicazione ed emozioni, problem solving ed empatia, stress e relazioni, il tutto grazie al lavoro di squadra in uno stimolante contesto di pratica sportiva.

“Siamo orgogliosi di poter dare continuità a un progetto che valorizza il valore dell’inclusione tanto caro alla Fondazione Laureus Sport for Good Italia, afferma Lara Tagliabue. “Anche io ho un passato da giocatrice di basket e so perfettamente quale potere di aggregazione possa esercitare la palla a spicchi, fornendo un’anima comune e condivisa a tanti destini separati”.

A farle da eco Michele Samaden (Youth Development Program & CSR per EA7 Emporio Armani Olimpia Milano), responsabile di tutto il progetto per Olimpia. “Siamo molto felici di portare il basket e l’Olimpia per il settimo anno consecutivo nella scuola Arcadia assieme a Laureus. Quest’anno grazie ad Eurolega e Motorola abbiamo iniziato il progetto in modo veramente speciale, consegnando un pallone a ciascuno dei 160 bambini partecipanti. Abbiamo 3 ambasciatori eccezionali come Pippo, Ousmane e Shavon che rappresentano perfettamente quello che vogliamo trasmettere a tutti i bambini e li ringraziamo per il tempo che passeranno con noi. Vedere l’energia e l’entusiasmo degli alunni nei primi incontri ci fa credere che questa iniziativa possa veramente spingerli a sognare e a credere in se stessi”.

Daniela Idi, Direttore marketing EMEA di Motorola, ha invece dichiarato: “La nostra iniziativa in Italia ci ha permesso di avere un impatto significativo sulla vita dei giovani studenti, combinando il potere dello sport e della tecnologia per ispirare crescita, creatività e spirito di condivisione. In qualità di brand impegnato nell’innovazione e nel potenziamento delle comunità, Motorola è orgogliosa di collaborare con EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, Eurolega e Laureus Italia per far vivere un’esperienza indimenticabile ai ragazzi che partecipano al progetto One Team, fornendo loro competenze di vita utili per un futuro migliore”.

ONE TEAM

One Team è il programma aziendale di responsabilità sociale (CSR) di Euroleague Basketball e impiega questo sport per ottenere un impatto sociale positivo nelle realtà dove opera. Euroleague Basketball e i suoi club hanno creato e implementato One Team, un progetto che unisce le attività di ogni squadra sotto il tema “dell’integrazione nella comunità”. Dalla sua fondazione, nel 2012, il programma One Team ha raggiunto direttamente o indirettamente 24.000 partecipanti, attraverso i diversi progetti delle singole squadre.

FONDAZIONE LAUREUS SPORT FOR GOOD ITALIA

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo” queste le parole pronunciate da Nelson Mandela, padrino e ispiratore del movimento Laureus. Fondazione Laureus Sport for Good Italia utilizza lo sport come strumento educativo di apprendimento, operando principalmente nelle periferie delle principali città italiane. L’obiettivo è aiutare bambini e ragazzi che vivono in condizioni di forte deprivazione economica e sociale al rispetto di se stessi e degli altri, a condividere e a rispettare le regole e le diversità culturali, ad integrarsi sviluppando il senso di appartenenza ad una comunità. Il tutto attraverso una metodologia che utilizza la pratica sportiva come strumento formativo che accompagni i processi di crescita dei minori coinvolti, riconoscendone le potenzialità di recupero e inclusione. Molteplici sono le attività che hanno coinvolto oltre 1.000 bambini in più di 20 differenti attività sportive e molteplici le collaborazioni con organizzazioni territoriali e Ambassador, campioni nello sport e non solo, che sostengono i progetti in Italia.