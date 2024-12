Olimpia Milano ko con la Virtus Bologna. Coach Ettore Messina: “L’inizio ci ha illuso, loro umili e solidi”

“Venivamo da una serie di vittorie consecutive con la Virtus qui a Milano, da un buon momento, e l’inizio della gara, buono, forse ci ha fatto pensare che avremmo vinto anche stasera. Invece la Virtus ha giocato una partita di grande umiltà e solidità vincendo meritatamente. Noi in attacco abbiamo giocato per fare un canestro e non per creare un vantaggio per i compagni, in difesa non ci siamo aiutati abbastanza. La responsabilità è mia", l'analisi di Ettore Messina dopo la sconfitta casalinga dell'Olimpia Milano contro la Virtus Bologna.

Non bastano le fiammate di Mirotic (21 punti - anche se 7/17 al tiro) ai campioni d'Italia (giornata no per Dimitrijevic, Shavon Shields poco brillante) che si arrendono che si arrendono 72-83 contro le V Nere del neo allenatore Dusko Ivanovic, guidate da un grande Shengelia (19 punti alla fine). Quarta sconfitta per Milano in serie A con sei vittorie e il sesto posto attuale in classifica a -8 da Trento (10 vittorie su 10), a 4 punti dal terzetto Virtus Bologna-Trapani-Brescia e a 2 lunghezze dalla Reggiana. Da chiudere ancora il discorso qualificazione alle Final-8 di Coppa Italia con due punti di vantaggio sulla nona a cinque giornate dal termine del girone d'andata.

"Speriamo di trarre beneficio da questa ulteriore lezione. Nonostante questa gara giocata a sprazzi, molto individualmente, eravamo rientrati a cinque punti e potevamo ancora rimediare. In quel momento, abbiamo subito un canestro su un taglio backdoor di Belinelli che è stato lo specchio della nostra serata. E’ un dato di fatto che al momento in campionato c’è differenza tra i titolari e il secondo quintetto", le parole di Ettore Messina.

L'Olimpia è sembrata stanca dopo una dura settimana di Eurolega (che aveva portato due vittorie importanti): "Abbiamo bisogno del contributo di tutti, ci manca sicuramente un po’ di taglia fisica negli esterni senza Bolmaro, ma è vero che ultimamente in campionato non c’è stato abbastanza apporto dal secondo quintetto. E’ un problema con cui dobbiamo fare i conti. Questo gruppo veniva da due partite molto buone, adesso vedremo di imparare da questa lezione e fare meglio nelle prossime gare”, sottolinea il coach dell'Ea7 Emporio Armani.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-SEGAFREDO BOLOGNA 73-82

OIMPIA MILANO: Dimitrijevic, Mannion 5, Tonut, Brooks 10, LeDay 10, Ricci 8, Flaccadori 3, Diop 2, Caruso ne, Shields 9, Mirotic 21, Gillespie 5. All. Messina

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 7, Belinelli 9, Pajola 3, Clyburn 12, Shengelia 19, Hackett 8, Grazulis 3, Morgan 7, Polonara 2, Diouf ne, Zizic 12, Akele ne. All. Jakovljevic

Note: tiri da 2: MI 13/30, BO 20/41; tiri da 3: MI 12/33, BO 8/25; tiri liberi: MI 11/14, BO 18/25; rimbalzi: MI 36 (Mirotic 7), BO 41 (Pajola 6); rimbalzi: MI 14 (Mannion 4), BO 19 (Hackett 5)

L'Olimpia Milano venerdì 13 dicembre sarà sul campo del Barcellona in Eurolega (dove attualmente è sesta co 8 vittorie e 6 sconfitte alla pari di blaugrana, Panathinaikos e Zalgiris) e domenica 15 trasferta a Varese