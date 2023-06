Olimpia Milano, Nicolò Melli ad Affari: "Io capitano della terza stella? Bella emozione"

"Essere il capitano della terza stella? Una bella emozione, sono tanti anni che sono qua a Milano, anche se c'è stata una pausa in mezzo, quindi ne ho vissute di belle e di brutte. Questa è una bella soddisfazione. Sono contento, era importante vincere e tutto il resto è contorno", spiega il capitano dell'Olimpia Milano, Nicolò Melli ai microfoni di Affaritaliani.it.

L'annuncio di Christos Stavropoulos, GM di Olimpia Milano nel corso del Media Day post-scudetto: "Abbiamo un nuovo accordo triennale con Shavon Shields. E abbiamo firmato Guglielmo Caruso" "Il rinnovo vuol dire molto, la società e tutti hanno sempre creduto in me. Un onore indossare la maglia di questo club", le parole di Shavon Shields.

Prossimo step, l'obiettivo per la stagione che verrà? "Abbiamo appena finito questa. I sogni ci sono sempre, adesso però è il momento di godersi questo scudetto, anche perchè questa è stata una stagione impegnativa. Adesso vado in vacanza poi dopo ne parliamo", dice sorridendo.

C'è stato un momento in cui hai avuto paura di perdere la serie di finale con Bologna? "Non si deve mai avere paura di perderla, però essendo stata così combattuta, hai sempre il dubbio, il pensiero di cosa puoi far meglio... Noi dovevamo 'solo' tenere il fattore campo. Solo... non era facile, ma l'abbiamo fatto. Ogni volta c'era un aggiustamento da fare, un adeguamento e siamo stati bravi a farlo".

Un aggettivo per questo scudetto? "Bello. Senza aggiungere altro, perché vincere non è mai scontato e poterlo fare è una cosa bella".

Milano e il fattore Messina, con lui in panchina l'Olimpia vince il secondo tricolore consecutivo (e primo back-to-back dal 1987): qual è il quid in più che vi ha dato in questa volata scudetto? "Grande consapevolezza. Dal primo momento sapevamo quali erano i nostri punti di forza e le nostre debolezze. E abbiamo lavorato su quello"

Gigi Datome è stato premiato Mvp della finali, dopo una stagione difficile per i tanti problemi di salute e di infortuni. "La frustrazione c'era per non essere in campo per aiutare la squadra durante i mesi difficili di Eurolega - ha sottolineato al Media Day dell'Olimpia Milano post-scudetto -. Però, a mente fredda, non potevo farci niente. Ho contratto questo virus che mi ha debilitato veramente tanto e ho faticato a recuperare il ritmo, la condizione e il tono muscolare. Però sapevo che, una volta tornato in forma, avrei potuto aiutare la squadra. Quel momento è arrivato nei playoff. Sono contento di aver dato una mano per vincere questo scudetto".

"Vorrei essere un po’ zen come Gigi", ha detto di lui coach Ettore Messina nel dopo partita di gara 7 contro Bologna. "Sembro tranquillo ma anche io ho un cuore e delle emozioni. Sono state partite molto sentite. C'era tensione, c'era attesa, e voglia di finire bene l'anno. Aver finito con lo scudetto è stato un premio per il lavoro fatto quando le cose non andavano bene. Voglio dare un riconoscimento ai compagni che non giocavano. Li ho sempre visti seri, impegnarsi ogni giorno", racconta Datome.

"Mi porto dietro la sensazione in una struttura molto solida, dalla proprietà, ai dirigenti, a chi ci lavora. Non c’è mai stato un momento in cui abbiamo avvertito di essere scricchiolanti dentro. E poi c’è la soddisfazione di aver vinto uno Scudetto molto difficile", le parole di coach Ettore Messina i giorno dopo la conquista dello scudetto in gara 7 contro la Virtus Bologna. L'Olimpia Milano si cuce sul petto la terza stella, dopo una stagione e una serie finale in cui ha sempre sentito forte l'amore del suo pubblico. "Il loro sostegno è stato fondamentale. Nei momenti non belli abbiamo avuto il palazzetto pieno. Il lavoro con le società satelliti, anche quello, ci permette di avere un bel sostegno. Per la gran parte un pubblico calmo e amico", le parole di Messina al Media Day post-scudetto.

