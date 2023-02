Eurolega, l'Olimpia Milano piega la Stella Rossa Belgrado: 74-68 al Forum

Eurolega, vola l'Olimpia Milano al Forum: Stella Rossa Belgrago ko

“Non è mai facile battere una squadra che ha perso le ultime tre partite, soprattutto così aggressiva e fisica. Abbiamo giocato un buon primo tempo, poi penso che la fatica si sia fatta sentire. Ho avvertito il bisogno di avere sempre in campo tre ball-handlers contro la loro aggressività e alla fine il risultato è che ho avuto una squadra stanca in campo. Nel finale ho cercato di usare meglio le risorse e abbiamo vinto", spiega Ettore Messina in sala stampa analizzando il 74-68 con cui l'Olimpia Milano ha sconfitto la Stella Rossa Belgrado al Forum (seconda vittoria in 3 giorni dopo quella sul Baskonia). Sulla prestazione di Shabazz Napier: "Devo dire che stasera non ha tirato bene, ma ha messo i compagni nel posto giusto, sa sempre cosa fare, ha avuto zero palle perse e cinque assist. In difesa ci sa stare, nonostante le sue dimensioni. Ha mani veloci, ha rubato anche stasera qualche pallone, uno in particolare ha aperto il contropiede chiuso da Tonut. Del resto se giochi nella NBA per anni in squadre importanti, vuol dire che anche in questo sa cosa fare. Questo è importante”.

Un super Devon Hall che ha trascinato la squadra nei momenti più caldi del match (14 punti con 3/5 da 2, 1/2 da 3 e 5/5 ai liberi) quando la Stella Rossa provava a tornare sotto: “Sì, ha fatto una grande partita, ha anche segnato canestri importanti e l’ha fatto nei momenti in cui ne avevamo bisogno, due penetrazioni, un canestro da tre punti, è stato notevole", sottolinea Ettore Messina.

"Vorrei spendere due parole anche su Kyle Hines, perché ha giocato un’altra partita esemplare - le parole del coach dell'Olimpia Milano - Il rimbalzo d’attacco alla fine ha chiuso la partita, ma è stato una presenza, in difesa, nei passaggi, a rimbalzo. Davvero incredibile".

"E mi è piaciuto anche Voigtmann. Per lui contro una squadra così aggressiva e fisica non era facile per lui fare tante cose buone”, spiega Messina. Sulla difesa: “E’ tutto l’anno che ci aggrappiamo alla difesa e l’abbiamo fatto anche stasera, mi piace come ho detto che si riesca ad essere efficaci anche con un piccolo come Napier in campo. La squadra ha mantenuto il controllo anche quando ha fatto fatica a fare canestro, questi sono segnali importanti”.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-STELLA ROSSA BELGRADO 74-68 (22-18; 45-32; 59-49)

OLIMPIA MILANO: Davies 10, Luwawu-Cabarrot 8, Mitrou-Long ne, Tonut 3, Melli 4, Baron 15, Napier 5, Ricci ne, Hall 14, Hines 8, Datome ne, Voigtmann 7. All. Messina

STELLA ROSSA BELGRADO: Vildoza 11, Lazarevic 1, Mitrovic 7, Lazic, Dobric 7, Ivanovic ne, Ilic 5, Nedovic 4, Markovic 3, Kuzmic 4, Petrusev 9, Bentil 17. All. Ivanovic.

Note: tiri da 2: MI 20/31, SR 19/37; tiri da 3: MI 5/21, SR 4/21; tiri liberi: MI 19/25, SR 18/24; rimbalzi: MI 33 (Luwawu-Cabarrot 6), SR 34 (Bentil 7); assist: MI 14 (Napier 5), SR 15 (Markovic 5)