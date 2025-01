Olimpia Milano stende Trieste. Ettore Messina: "Vittoria importante, in un momento di assenze gravi"

“Una bella vittoria per noi molto importante, contro una squadra che sta facendo un bellissimo campionato e segna molti punti. Abbiamo fatto una cosa non facile, ci siamo scavati un buca nel primo tempo, andando sotto di 10, poi abbiamo pareggiato e alzato il livello della difesa, subendo solo sei punti nell’ultimo quarto, trovando grande linfa da Tonut, Caruso e Flaccadori, che hanno dato molta energia. Per questa una vittoria importante, in un momento di assenze gravi, abbiamo trovato nuove energie”, l'analisi di Ettore Messina dopo la vittoria dell'Olimpia Milano al Forum contro Trieste (undicesimo successo in campionato, staccando proprio la squadra ospite, ferma a quota 10 con Trapani-Trento-Brescia a 13 e la Virtus a 12 con una partita in meno). Finisce 84-74, un match a lungo equilibrato, che i campioni d'Italia spaccano tra gli ultimi minuti del terzo quarto (72-68) e l'inizio dell'ultimo periodo (all'insegna di una grande difesa dell'EA7 che, come sottolineato da Messina nel post partita, concede solo 6 punti agli ospiti).

Milano vince nel segno di un Shavon Shields determinante nel secondo quarto (chiuderà il primo tempo con 15 pesantissimi punti), quando blocca la fuga di Trieste (per lui alla fine 17 punti) e di un Zach Leday che stringe i denti malgrado non sia al meglio (9 dei 12 punti nel primo quarto che danno energia alla squadra). L'Mvp però è Stefano Tonut che fa un grande lavoro difensivo e segna 12 punti con un 5 su 5 dal campo.

Crescono nella ripresa Armoni Brooks (11 punti alla fine), Freddie Gillespie (12 punti, 5 rimbalzi e 2 assist) e un Willy Caruso (10 punti nel secondo tempo) che si prende gli applausi del Forum quando Ettore Messina lo fa uscire a pochi secondi dalla sirena. Bene anche Diego Flaccadori - in campo e protagonista (difensivo, con anche 4 assist) nel momento in cui Milano fa il break che chiude la partita - un Leandro Bolmaro autore di una prova concreta (7 punti, 4 assist e buona difesa) e Nico Mannion (4 assist e 6 palle rubate).

Dal fronte infermeria, il coach di Milano fa il punto sulla situazione di Causeur e Diop: “Per Causeur ci vorrà del tempo, non è una cosa che si risolve in tempi brevi. Non so se può fare qualcosa nella settimana della Coppa Italia, vedremo, ci stiamo andando cauti. Diop ha ripreso il lavoro tecnico e atletico individuale, non ha condizione fisica, ma risponde bene per la lesione. Non credo possa tornare prima di una settimana, ma non mi hanno dato un orizzonte temporale”.

Cinque anni dalla scomparsa di Kobe Bryant e in queste ore il basket piange il grande Drazen Dalipagic: “Due campioni che ho avuto l’onore e la fortuna di conoscere e con uno dei due viverci anche una stagione, Una giornata triste e uggiosa, per fortuna abbiamo fatto un bel risultato, che ci ha tirato un po’ su. Volevo però ricordare loro due”, il ricordo di Ettore Messina.

L'Olimpia Milano torna in campo giovedì 30 gennaio alle 20,30 al Forum per il match di Eurolega contro il Panathīnaïkos, poi domenica 2 febbraio derby casalingo di campionato contro Varese (ore 17,30).

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – PALLACANESTRO TRIESTE 87-74 (25-23, 21-23, 26-22, 15-6)

(25-23, 46-46, 72-68, 87-74)

Olimpia Milano: Dimitrijevic, Mannion 6 (6 STL), Bortolani n.e, Tonut 12, Bolmaro 7, Brooks 11, LeDay 12, Ricci, Flaccadori, Caruso 10, Shields 17, Gillespie 12. Coach Messina

Pallacanestro Trieste: Obljubech n.e, Ross 12, Reyes 4, Deangeli 2, Ruzzier 3, Campogrande n.e, Candussi 5, Brown 17, Brooks 8 (9 REB), Johnson 9, Valentine 14. Coach Christian.

Note: 69.4-55.6% tiri da due punti, 40.9-36.4% tiri da tre punti, 71.4-80% tiri liberi, 26-35 rimbalzi, 24-17 assist, 11-19 palle perse, 14-7 palle recuperate