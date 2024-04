Olimpia Milano vince in rimonta con Trento. Messina: "Kyle Hines monumentale"

Olimpia Milano vince in rimonta con Trento: 91-86

“Come al solito è stato difficile dopo la gara del venerdì trovare le energie per giocare al meglio anche la domenica. Infatti, ci siamo creati problemi giocando un primo quarto scadente, sia in difesa come dicono i 33 punti ma anche in attacco perché non siamo stati lucidi nell’eseguire le scelte e questo ci ha esposto al contropiede di una Trento, che ha giocato una buonissima partita. Nel secondo tempo siamo stati decisamente migliori in difesa e alla fine abbiamo vinto tenendoli a 14 punti nel quarto conclusivo", l'analisi di Ettore Messina in sala stampa dopo la vittoria per 91-86 dell'Olimpia Milano contro Trento (gli ex Alviti e Biligha, celebrati un video sullo schermo e la consegna della maglia prima della partita).

A quattro giornate della fine, l'EA7 Emporio Armani è seconda appaiata alla Virtus Bologna a quota 36 (che ha vinto lo scontro diretto sul campo di Venezia, Umana ora ferma a 34) a due punti dalla capolista Brescia.

Olimpia Milano: Napier, Mirotic e Hall cambiano marcia nel secondo tempo

I campioni d'Italia vanno sotto nel primo tempo (20-33 il quarto iniziale, con un 44-52 alla sirena del secondo), poi cambiano marcia nella ripresa con una difesa più attenta (che concede 34 punti complessivi nei secondi venti minuti e solo 13 nel quarto finale) e un attacco che gira bene grazie alla crescita di Shabaz Napier (15 punti complessivi con 5/7 da 2 e 10 segnati nel secondo tempo), Davon Hall (14 punti tutti negli ultimi venti minuti) e Nikola Mirotic (16 punti, 9 nel secondo tempo). Determinante la prova di Nicolò Melli che fa male in attacco (16 punti), è presente a rimbalzo (6) e si fa sempre sentire in difesa.

Olimpia Milano, Ettore Messina: "Kyle Hines monumentale"

"La rimonta direi che è partita con Shabazz Napier: prima che finisse la benzina, ha attaccato l’area a ripetizione e ci ha guidato, poi nel quarto finale siamo stati bravi a dare la palla a Mirotic in post basso e lì ha generato due canestri e un assist", spiega Ettore Messina. Che sottolinea la grande prestazione di Kyle Hines: "Monumentale, ha segnato 12 punti, ha catturato i rimbalzi (9, ndr), è stato il primo a correre in difesa per fermare il loro contropiede. C’era la madre in tribuna: mi fa piacere che abbia giocato così bene davanti a lei”.

Sulla prova dell’attacco milanese, il coach della squadra campione d'Italia spiega: “La difesa qualche volta la diamo per scontata perché siamo una squadra che normalmente può difendere bene. Quindi che sia cresciuta nel secondo tempo è importante, ma credo lo sia di più che dopo due giorni abbiamo giocato un’altra partita equilibrata, in cui abbiamo bilanciato tiri da fuori e da sotto. Se andiamo sotto in post basso poi magari prendiamo falli, andiamo in lunetta, creiamo tiri aperti e facciamo stancare gli avversari che devono difendere a lungo. Se non lo facciamo poi siamo anche sbilanciati”. Cosa può dare Denzel Valentine a questa squadra? “Sia al college che nella NBA ha dimostrato la capacità di giocare in tre ruoli, di avere capacità di tiro e passaggio oltre a notevole personalità. Oggi obiettivamente non si è visto nulla. Era un po’ spaesato e ho preferito puntare su Bortolani che tra l’altro ci ha dato minuti di qualità. Avremmo avuto bisogno di una partita tranquilla per dargli minuti, ma ovviamente non era questa la serata giusta”.

Olimpia Milano-Trento, Tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMOTI ENERGIA TRENTO 91-86 20-33; 44-52; 69-73

OLIMPIA MILANO: Bortolani 5, Tonut 4, Melli 16, Napier 15, Ricci 2, Flaccadori 3, Hall 14, Caruso, Shields 5, Mirotic 15, Hines 12, Valentine. All. Messina

TRENTO: Ellis ne, Hubb 4, Alviti 16, Niang 9, Conti ne, Forray 5, Cooke 7, Diarra ne, Biligha 11, Mooney 10, Baldwin 24. All. Galbiati

Note: tiri da 2: MI 28/45, TN 22/41; tiri da 3: MI 5/24, TN 11/33; tiri liberi: MI 20/29, TN 9/12; rimbalzi: MI 43 (Hines 9), TN 37 (Niang 7); assist: MI 18 (Shields 6), TN 19 (Baldwin 4)

Olimpia Milano prossime gare

La squadra di Ettore Messina si prepara per la trasferta di Eurolega giovedì (ore 20.05) a Belgrado, contro il Maccabi Tel Aviv, poi domenica 14 aprile alle 17 Olimpia Milano sul campo di trasferta e ritorno al Forum domenica 21 aprile (ore 17) contro Scafati.