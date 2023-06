Olimpia Milano vince in rimonta: Hall-Napier stendono la Virtus Bologna

Olimpia Milano stende la Virtus Bologna. Devon Hall illumina il Forum

“Siamo entrati in campo un po’ contratti, per fortuna abbiamo tenuto botta. In questo i ragazzi sono stati bravi, poi ci siamo sciolti nella ripresa alzando l’intensità difensiva e giocando un secondo tempo di alto livello in attacco proprio come avevano fatto loro nel primo. E’ stata una partita durissima, contro una squadra eccellente", le parole di Ettore Messina dopo la vittoria dell'Olimpia Milano per 92-82 sulla Virtus Bologna. "Abbiamo vinto Gara 1, ma adesso dobbiamo prepararci ad un’altra partita molto difficile", sottolinea il coach della squadra campione d'Italia.

Prova totale di Devon Hall che ha segna 15 punti pesantissimi, con 5 assist, 4 rimbalzi e una grande prestazione difensiva. "Ci ha dato tanto accanto a Napier. Il suo ruolo è quello, non deve essere solo un cambio per il playmaker. Ha dovuto farlo nel primo tempo perché Napier ha giocato solo sette minuti per i falli", sottolinea Ettore Messina.

Olimpia Milano, non solo Hall: che classe Napier. E Melli, Datome, Voigtman..

L'Olimpia Milano vince di squadra. Accanto a Hall c'è il solito grandissimo Shabazz Napier, che va oltre i problemi di falli del primo tempo, esalta il pubblico del Forum con giocate da fuoriclasse e chiude con 22 punti e 3 assist. Importanti i canestri e il carisma di Gigi Datome (8 punti) nel primo tempo quando la Virtus (che va in lunetta 22 volte contro le 3 di Milano nei venti minuti iniziali) prova a dare un paio di strappi sul match (arriva a +10 sul finale di secondo quarto che chiude a +8), così come il lavoro difensivo di Kyle Hines (con anche 6 punti) la grande ripresa di capitan Melli con rimbalzi pesanti (6 in totale, 4 sono offensivi) e canestri importanti (8 punti con 4/5 al tiro) e Voigtman (non si vede nei primi venti minuti poi scalda la mano e mette 10 punti nel tabellino finale). Cresce col passare di minuti anche la prestazione di Shavon Shields (13 punti) e nella ripresa arriva anche qualche canestro importante dalle mani di Billy Baron (10 punti con 4/8 dal campo).

Olimpia Milano, Ettore Messina. "La panchina ci ha sostenuto bene. Nel secondo tempo tutti ad alto livello"

"La panchina ci ha sostenuto bene. Datome, nel momento più difficile, con sette punti di fila ha acceso la scintilla. Ci ha almeno fatto entrare in partita. Nel secondo tempo abbiamo avuto tanto da Shields e ovviamente da Melli e Voigtmann che nel primo non avevano segnato e poi l’hanno fatto. Non è un segreto: se alcuni giocatori si esprimono ad alto livello abbiamo più possibilità di vincere. Vale per tutte le squadre", l'analisi di Ettore Messina. "Anche a cinque minuti dalla fine quando loro sono passati a zona siamo stati bravi a mantenere il controllo e mettere la palla quasi sempre nelle mani giuste. Anche quando hanno fatto box-and-one su Napier per alcuni possessi. Ma mettere la palla nelle mani giuste non è sufficiente, poi bisogna segnare e i ragazzi sono stati bravi a farlo. Ma direi che nel secondo tempo abbiamo tutti giocato una partita di alto livello, tanto che partiti da meno otto abbiamo finito a più dieci, quindi uno scarto significativo contro una squadra forte. Ora ci aspetta un’altra partita molto difficile”.

Olimpia Milano-Virtus: il tabellino

Olimpia Milano-Virtus Bologna 92-82

Olimpia Milano: Tonut, Melli 8 (6 reb), Baron 10, Napier 22, Ricci, Biligha n.e, Hall 15 (5 ast), Baldasso, Shields 13, Hines 6, Datome 8, Voigtmann 10 (5 reb). Coach Messina.

Virtus Bologna: Cordinier 9, Mannion n.e, Belinelli 19, Pajola, Jaiteh 2, Shengelia 16 (6 reb), Hackett 5 (6 ast), Mickey 6, Camara n.e, Ojeleye 9, Teodosic 15, Abass. Coach Scariolo.

Olimpia Milano-Virtys Bologna calendario playoff finali scudetto

L'Olimpia Milano e la Virtus Bologna torneranno in campo domenica 11 giugno alle 18 al Forum di Assago per gara 2 dei playoff scudetto, poi la serie si sposterà a Bologna mercoledì 14 (alle 20,30) e venerdì 16 (20,30)