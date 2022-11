Olimpia Milano ko: Teodosic trascina la Virtus Bologna nel derby di Eurolega

Eurolega, Olimpia Milano-Virtus Bologna 59-64. Teodosic Mvp

“Sono stati bravi a sopravvivere ad una partenza difficile, noi abbiamo giocato un grande primo quarto, poi ci siamo fermati, abbiamo cominciato a rifiutare i tiri, a rifiutarci di prendere decisioni, ci siamo depressi e intristiti". Coach Ettore Messina analizza in sala stampa la sconfitta casalinga dell'Olimpia Milano contro la Virtus Bologna: finisce 59-64 il derby italiano di Eurolega.

I campioni d'Italia partono forte nel primo quarto (23-12), ma poi è buio pesto, le due frazioni centrali della gara vedono l'EA7 Emporio Armani segnare 18 punti complessivi (12-27 e 6-14 i parziali) con gli ospiti che prendono via via il largo. La squadra di Scariolo scappa sino al +15 poi, nel finale Milano prova la rimonta ma è troppo tardi. Teodosic MVp della serata con 15 punti e 5/6 da tre (con una tripla spettacolare da nove metri allo scadere del primo tempo che segna il 35-39) in una Virtus che trova un contributo di qualità da Mickey Jordan al suo fianco (14 punti) e uno Shengelia in crescita di condizione (12 punti).

Ai padroni di casa - privi di Shields, Baron, Datome e Biligha - non bastano la grinta di capitan Melli (9 punti e 11 rimbalzi), qualche ottima iniziativa di Mitrou-Long (13 punti e 4 assist) e alcuni sprazzi di Brandon Davies (11 punti con 4/8 da due) per evitare la terza sconfitta su tre partite di Eurolega al Forum (3 vinte e 4 perse complessivamente).

Ettore Messina (foto Ipa)



"Quando succedono queste cose, chiunque alleni la squadra è il responsabile, quindi lavorerò al meglio delle mie possibilità per aiutare la squadra a superare questo momento di difficoltà. E’ chiaro che segnare meno di sessanta punti in casa è allarmante, facciamo fatica a costruire un vantaggio, ma poi se rifiutiamo tiri aperti è chiaro che tutto si complica. Per questo dico che sta a noi come allenatori aiutare la squadra", spiega Ettore Messina.

"Certo, ci sono assenze, certo siamo a novembre, noi come staff sappiamo quali sono i motivi per cui facciamo fatica soprattutto in EuroLeague, ma credo sia legittimo attendersi che la squadra giochi sempre come nel primo quarto. Non c’è motivo per non farlo. I tifosi è corretto che siano preoccupati o che pensino adesso che tutto sia finito, giusto o sbagliato che sia, ma la verità è che – ripeto – se nel primo quarto eseguiamo bene, tiriamo di prima intenzione e facciamo bene non c’è motivo di non farlo anche nel resto della partita. Purtroppo stasera abbiamo perso anche Stefano Tonut, che probabilmente si è stirato all’adduttore”, conclude il coach dell'Olimpia Milano.

Olimpia Milano, i prossimi impegni

Ora la pausa per le nazionali, poi la squadra di Ettore Messina tornerà in campo venerdì 18 novembre a Kaunas contro lo Zalgiris prima di 3 partite consecutive al Forum: contro Trieste domenica 20, poi Anadolu Efes (martedì 22) e Fenerbahce (giovedì 24).

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-SEGAFREDO BOLOGNA 59-64 (23-12; 35-39; 41-53)

OLIMPIA MILANO: Davies 11, Thomas 2, Mitrou-Long 13, Pangos 6, Tonut 1, Melli 9, Ricci 2, Hall 8, Baldasso 1, Alviti ne, Hines 5, Voigtmann 1. All. Messina

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 7, Belinelli ne, Pajola 2, Bako, Jaiteh 2, Lundberg 7, Shengelia 12, Hackett 1, Mickey 14, Weems ne, Ojeleye 4, Teodosic 15. All. Scariolo

Note: tiri da 2: MI 15/29, BO 15/35; tiri da 3: MI 5/20, BO 9/24; tiri liberi: MI 14/24, BO 7/12;

rimbalzi: MI 35 (Melli 11), BO 37 (Jaiteh 7); assist: MI 15 (Mitrou-Long 4), BO 14 (Teodosic 4); recuperi: MI 7 (Melli 2), BO 7 (Lundberg 3).