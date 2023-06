Olimpia Milano vola sulla ali di Shields: la Virtus Bologna si arrende

Olimpia Milano piega la Virtus Bologna, 3-2 nelle finali scudetto. Ettore Messina: "La panchina ci ha dato tantissimo. Aver vinto la battaglia dei rimbalzi chiave della vittoria"

“Ovviamente, è stata una vittoria importante, molto sudata, in cui ci ha dato tantissimo la panchina, soprattutto Ricci e Biligha. Credo che aver vinto la battaglia dei rimbalzi (40 a 26 per l'Olimpia Milano, ndr) sia stata la chiave della vittoria. E’ una serie molto bella, per chi la vede da fuori, tranquillamente, tra due squadre forti, sono partite equilibrate e infine decise come sempre succede dai grandi campioni", le parole di Ettore Messina dopo la vittoria dell'Olimpia Milano per 79-72 al Forum in gara 5 dei playoff scudetto. Ora i campioni d'Italia conducono 3-2 la serie.

Olimpia Milano, Shields Mvp. Melli in doppia doppia e un super Biligha

Un successo nel segno di un grandissimo Shavon Shields, Mvp del match con 22 punti, 3 assist, 5 rimbalzi e 6 falli subiti. E con lui prova superba di capitan Melli che chiude con una doppia doppia pesantissima (13 punti e 12 rimbalzi). Ma la notte del Forum vede un super Biligha che entra dalla panchina nel secondo e stoppa Shengelia infiammando il pubblico, ci mette tantissima energia, cuore, lotta sotto canestro e segna anche un paio di canestri importanti (4 punti per lui). Chiude in doppia cifra Shabazz Napier (12 punti con qualche lampo dei suoi, ma con 3/10 al tiro), che fatica un po' in difesa e sforna 5 assist ai compagni. Brilla nel primo tempo Billy Baron (segna i suoi 12 punti nei 20 minuti iniziali) e cresce nel secondo Voigtman (che chiude con 8 punti, 6 assist e 5 rimbalzi). Buono il contributo di Pippo Ricci che si fa trovare pronto nei quasi 15 minuti in campo tra rimbalzi e lavoro difensivo.

Olimpia Milano, Ettore Messina: siamo stati più aggressivi nel dare la palla dentro. Shields? Sta giocando una serie finale importante

"Oggi abbiamo mosso meglio la palla, siamo andati spesso sull’altro lato e trovato buoni tiri. Quando non l’abbiamo fatto abbiamo accumulato palle perse e situazioni confuse. L’idea nella scelta di quintetti più alti era quella di gestire meglio i mismatch sia in difesa che in attacco. Aver attaccato di più l’area è stato importante. E’ chiaro che tirando 39 volte da tre, in trasferta contro una squadra forte, diventa difficile vincere. Oggi siamo stati più aggressivi nel dare la palla dentro soprattutto all’inizio", le parole di Ettore Messina in sala stampa. Shields in grande spolvero: "Sta giocando una serie finale importante e questo fa ben sperare non solo per il presente ma anche per il futuro, per quello che vogliamo fare".

Paul Biligha (foto Ipa)



Sul contributo prezioso della panchina milanese: "Spero ci dia tanto anche nelle prossime partite. E' banale dirlo, ma quando ero a San Antonio, Coach Popovich diceva che avevamo molte più chance di vincere se Parker, Ginobili e Duncan giocavano bene e gli altri davano una mano. E’ così, per tutte le squadre, anche per noi. Quando i giocatori di punta fanno bene è più facile per tutti aiutare, se saltano le gerarchie si innescano situazioni più complicate per tutti”.

Mercoledì 21 giugno gara 6 sul campo della Virtus Bologna si gioca alle 20,30.

Olimpia Milano - Virtus Bologna 79-72 (26-24, 42-37, 59-54, 79-72)

Olimpia Milano: Tonut n.e, Melli 13 (12 reb), Baron 12, Napier 12 (5 ast), Ricci, Biligha 4, Hall 2, Baldasso, Shields 22, Hines 3, Datome 3, Voigtmann 8 (6 reb, 5 ast). Coach Messina.

Virtus Bologna: Cordinier 14, Mannion n.e, Belinelli 17, Pajola 7, Jaiteh 9, Shengelia 2, Hackett 12, Mickey 6, Camara n.e, Ojeleye 5, Teodosic, Abass. Coach Scariolo.