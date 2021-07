Olimpiadi di Tokyo, ecco i 10 atleti più pagati. Kevin Durant il più ricco

Olimpiadi di Tokyo: Durant il più pagato. Forbes ha stilato una classifica dei dieci atleti olimpici più pagati negli ultimi 12 mesi

In occasione della partenza oggi alle 13 delle Olimpiadi di Tokyo 2021, Forbes ha stilato una classifica dei dieci atleti più pagati che sognano di vincere l’oro olimpico. Un incasso netto superiore a 350 milioni di dollari: questa la cifra totale guadagnata in 12 mesi (maggio 2020-maggio 2021) dai dieci sportivi. Nella classifica, sono stati considerati gli introiti recepiti sia a livello “sportivo” (stipendi, bonus e premi) che “extra-sportive” (pubblicità e sponsor). Tra gli atleti superpagati: ben sei star dell’NBA, tre tennisti e un golfista. Ma vediamo, finalmente, la classifica.

Al primo posto sul podio, la pluripremiata stella NBA dei Brooklyn Nets Kevin Durant, che di medaglie d’oro olimpiche ne ha già vinte due, una a Londra e una a Rio. Durant, con un incasso di 75 milioni, non si è limitato solo all’NBA. Infatti, il campione ha fatto diversi investimenti tra cui, i più proficui: sulla rete multimediale Boardroom; la partecipazione del 5% nei Philadelphia Union; e Thirty Five Ventures, una società di venture capital. Al secondo posto troviamo invece la 23enne giapponese Naomi Osaka, con un fatturato di ben 60 milioni (55 in sponsorizzazioni e 5 per premi delle gare). Osaka, considerata il nuovo volto del tennis femminile, è supportata da diversi brand (circa 20!), come Google, Louis Vuitton, Levi’s e Workday. Forbes, inoltre, ha inserito la tennista omonima della sua città natale come 12° atleta più pagata del 2021. Arriviamo al gradino più basso del podio con Damian Lillard, con un palmarès da sei volte NBA All-Star. Il portafogli, invece, ammonta a ben 40 milioni di dollari guadagnati in soli 12 mesi. Il playmaker dei Portland Trailblazers ha stretto collaborazioni con colossi come Adidas, Gatorade, Hulu e 2K Sports. Ma non è tutto: nel 2014, Lillard ha rinegoziato un nuovo contratto decennale con Adidas dal valore di 100 milioni di dollari per la sua linea di scarpe chiamata “Dame”. Inoltre, l’NBA star, grazie anche al suo successo come rapper (si chiama D.O.L.L.A.), è riuscito a ottenere una parte nella colonna sonora e nella trama dell’attesissimo film che unisce animazioni e realtà, Space Jam: A New Legacy.

Arriviamo al quarto posto, dove troviamo un altro campione dell’NBA: Jayson Tatum, con un incasso da oltre 39 milioni di dollari. Il quinto posto se lo aggiudica il tennista maschile numero uno al mondo: Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo, dopo i 2.4 milioni di dollari fruttatigli dalle vittorie in Australia, Parigi e Wimbledon, è riuscito a mettere nelle proprie tasche oltre 30 milioni di sponsorizzazioni grazie a brand come Lacoste e Peugeot. Ci troviamo dunque al sesto posto, dove si piazza Rory McIlroy, considerato uno dei più grandi giocatori di golf insieme a Tiger Woods. McIlroy arriva a ben 29 milioni di dollari recepiti tra sponsor come Nike e Omega. Devin Booker, un’altra star NBA della classifica stilata da Forbes, con un introito di oltre 30 milioni, guadagna la settima posizione. Gli sponsor? Due colossi come Nike e Call of Duty.

Arriviamo infine agli ultimi tre posti. Ottavo in classifica degli atleti più pagati alle Olimpiadi giapponesi, Kei Nishikori, il tennista di Matsue, con ricche sponsorizzazioni di marchi come Japan Airlines e Nissin, che sono anche partner delle stesse Olimpiadi, dal valore di circa 30 milioni. Siamo giunti ormai agli ultimi due atleti della classifica. Al nono e decimo posto, due freschi vincitori dell’anello Nba con i Milwaukee Bucks: in ordine, Khris Middleton e Jrue Holiday. Middleton può vantare un quinquennale con i “Bucks” da 178 milioni di dollari, oltre a sponsor come Nike, Verizon, Panini e Unilever. Infine, Holiday, si piazza al decimo e ultimo posto con un contratto quadriennale da 134 milioni di dollari.