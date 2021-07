Olimpiadi, scherzò sull'Olocausto: licenziato il direttore dell'inaugurazione

Alla vigilia dell'apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo, gli organizzatori hanno licenziato il direttore della cerimonia di apertura per una battuta che aveva fatto sull'Olocausto. E' l'ennesimo danno d'immagine che offusca i Giochi, emerso nelle ore in cui i media nipponici rivelano che l'imperatore Naruhito si e' rifiutato di usare la parola "festa" nel momento in cui dichiarera' aperte le Olimpiadi, a conferma del fatto che sia contrario alla decisione di tenere i Giochi nonostante la pandemia.

A un giorno dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, il direttore della cerimonia di apertura, Kentaro Kobayashi e' stato rimosso dall'incarico per le sue battute sull'Olocausto fatte oltre vent'anni fa in occasione di un cabaret. A dare comunicazione del licenziamento e' stata oggi la presidente di Tokyo 2020, Seiko Hashimoto. Kobayashi, un comico giapponese, e' stato rimosso per i suoi commenti sull'Olocausto risalenti al 1998. Il Simon Wiesenthal Center li ha definiti "barzellette antisemite".