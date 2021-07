Olimpiadi Tokyo, 6 atleti azzurri in isolamento fiduciario

Sei atleti e sette dirigenti dell’Italia Team sono in isolamento fiduciario a Tokyo dopo aver avuto un contatto stretto con una persona positiva al Covid-19 (il giornalista italiano). Lo ha comunicato il Coni da Casa Italia a Tokyo. Nessuno di loro è positivo e gli atleti possono comunque svolgere gli allenamenti e gareggiare previo tampone molecolare prima della competizione.

I sei atleti azzurri che si trovano in isolamento fiduciario al Villaggio olimpico di Tokyo riguardano gli sport di pugilato, tuffi e skateboard. Il provvedimento è stato preso a seguito del ‘close contact’ avuto dagli atleti, ovvero il giornalista italiano partito sabato scorso da Roma Fiumicino che è risultato positivo al suo arrivo all’aeroporto di Tokyo Haneda. In isolamento anche sette dirigenti italiani che si trovavano sullo stesso volo. Gli atleti comunque potranno svolgere gli allenamenti e gareggiare. In quest’ultimo caso servirà un tampone molecolare negativo.

Tokyo 2020:Vezzali,i 6 atleti azzurri riusciranno a gareggiare

“So che gli atleti stanno seguendo le procedure del caso e sono certa che il capo missione riuscirà a tenere tutto sotto controllo e a gestire la situazione nel migliore dei modi e che i nostri atleti riusciranno a gareggiare”. Lo ha detto la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali al suo arrivo a Casa Italia a Tokyo commentando la notizia dei sei atleti azzurri posti in isolamento fiduciario dopo aver avuto un contatto stretto con un positivo, ovvero il giornalista italiano.