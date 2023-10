Onana altro disastro dell'ex Inter: flop da 55 milioni. Tutti gli errori. Icardi star a Manchester

Onana flop e Icardi gol: ex Inter 'protagonisti' di Manchester United-Galatasaray

Due ex Inter protagonisti nella notte di Champions nel match tra Manchester United e Galatasaray: Onana e Icardi vivono novanta minuti profondamente diversi. Maurito sbaglia un rigore sul 2-2 calciando fuori al 77°, ma poi tre minuti dopo segnando il gol che regala una vittoria storica alla squadra turca (che sale a 4 punti nel girone dietro al Bayern Monaco capolista a 6, ma davanti a Copenaghen con un punto e Red Devils clamorosamente a quota 0).

Onana, l'episodio del rigore in Manchester United-Galatasaray

Se l'ex capitano dell'Inter è l'eroe dell'Old Trafford, l'estremo difensore camerunense - che sino a tre mesi fa difendeva i pali della porta nerazzurra (sino alla finale di Istanbul contro il Manchester City poi la cessione allo United in estate per circa 55 milioni di euro) - vive un'altra serata difficile. Soprattutto per l'episodio che porta al rigore sbagliato dal Manchester United. Tutto nasce da un suo passaggio centrale rasoterra intercettato da Mertens al limite dell'area (poi Casemiro, provando a recuperare, travolge l'ex Napoli provocando il penalty e prendendosi il secondo giallo che gli costa l'espulsione).

Onana e l'episodio del rigore contro il Galatasaray



Onana e il gol di Icardi che decide Manchester United-Galatasaray

Poi, il gol di Icardi che chiude la partita sul 2-3 con Onana ancora indeciso nell'uscita. Non solo colpa sua, la difesa dei Red Devils non lo aiuta per niente (e Amrabat nell'inedito ruolo di terzino sinistro tiene in gioco l'attaccante argentino), ma il portiere del Manchester United finisce nuovamente nel mirino della critica.

Onana e l'errore sul gol di Sanè in Bayern Monaco-Galatasaray

Anche perchè i precedenti sono contro di lui. Prima dell'indecisione contro il Galatasaray c'era stata la papera sul gol di Sané (tiro rasoterra non irresistibile dal limite dell'area) nella partita persa 4-3 contro il Bayern Monaco. "È stata una delle mie partite più brutte", aveva ammesso l'ex Inter dopo il grave errore commesso all'Allianz Arena.

Onana non trattiene il tiro di Sanè nella sconfitta del Manchester United all'Allianz Arena (foto Ipa)



Onana, gol a centrocampo col Lens e uscita fuori tempo in Manchester United-Wolverhampton

Non solo. Questa stagione è iniziata col piede sbagliato per Onana sin dalle amichevoli estive: con il Lens prese gol da centrocampo. A metà agosto l'episodio contro il Wolverhampton: il portiere è tra i migliori in campo, ma nei minuti di recupero esce male su un cross travolgendo Sasa Kalajdzic: il rigore è netto, ma il Var non è intervenuto (con scuse del designatore arbitrale per l'errore). Il Manchester United se la cava e vince l'incontro 1-0, ma l'errore di Onana non passa inosservato.

L'uscita di Onana in Manchester-Wolverhampton che rischia di causare rigore



Onana inciampa nel gol del Nottingham Forest con il Manchester United

Poi a fine agosto l'episodio contro il Nottingham Forest (nella gara di Premier League vinta comunque 3-2 dal Manchester United): al secondo minuto contropiede di Taiwo Awoniyi che si presenta a tu per tu con il portiere ex Inter che perde l’equilibrio, cadendo prima che l’attaccante provasse la conclusione (lasciandogli così lo specchio della porta totalmente libero).