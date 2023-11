One Team: progetto Olimpia Milano-Laureus nel Charity Program della Milano Marathon

One Team 2023/2024: progetto Olimpia Milano-Fondazione Laureus Italia nel Charity Program della Milano Marathon

Per il sesto anno consecutivo, Olimpia Milano e Fondazione Laureus Sport for Good Italia rinnovano la collaborazione per sostenere “One Team” di Eurolega, il progetto di responsabilità sociale promosso dalla massima competizione europea di pallacanestro per assicurare un impatto positivo dei club partecipanti sul loro territorio di riferimento. La novità di quest’anno è l’inserimento del progetto “One Team” 2023-24 nel Charity Program di Fondazione Laureus per la prossima Milano Marathon, che si svolgerà il 7 aprile nel cuore di Milano. Il progetto si arricchisce così delle donazioni provenienti dalle aziende e dai soggetti che decidono di correre la maratona solidale con Fondazione Laureus.

Giovedì 16 novembre durante la partita tra Olimpia Milano ed Efes Istanbul ci saranno due momenti dedicati al progetto: il primo relativo alla celebrazione del trionfo del programma One Team di Olimpia Milano, che ha ottenuto l’oro agli ultimi One Team Award, in cui verrà premiato l’ambassador Kyle Hines; il secondo in cui sarà annunciato in campo il via della nuova stagione insieme ai protagonisti del progetto.

La vittoria della medaglia d’oro ai “One Team Awards” per il lavoro sul campo svolto lo scorso anno, infatti, rappresenta un nuovo punto di partenza. L’inserimento all’interno del Charity Program per la Milano Marathon, non a caso, vuole offrire la possibilità alle aziende di contribuire attivamente al progetto “One Team” aggiungendo attività formative per i ragazzi, arricchendo così la loro esperienza con nuove skills. Parallelamente l’obiettivo è incentivare queste stesse imprese ad aprire in autonomia una propria raccolta fondi sulla piattaforma Retedeldono.it, così da sensibilizzare un numero sempre crescente di persone ad attivarsi per raccogliere fondi e fare davvero la differenza nella vita dei giovani.

I beneficiari del progetto One Team sono ancora gli alunni dell’Istituto Comprensivo Arcadia di Gratosoglio, periferia sud di Milano: alcuni dei “veterani”, presenti già lo scorso anno, accoglieranno nuovi componenti nella squadra One Team, per dar vita a un gruppo rinnovato e inclusivo che si allenerà in orario extra scolastico. I partecipanti avranno così la possibilità di affrontare ogni tematica educativa in maniera approfondita e di vivere un’esperienza sportiva gratuita di grande valore educativo. Non mancheranno, infatti, allenamenti guidati dagli allenatori dell’Olimpia Milano, laboratori per l’approfondimento dei contenuti curati dalla psicologa dello sport di Laureus Alessandra Stella, la possibilità di assistere a una partita di Olimpia Milano in Eurolega presso il Mediolanum Forum di Assago, e molte altre iniziative utili alla causa.

Il progetto si pone l’obiettivo di arricchire la sfera emotiva, psicologica e fisica dei ragazzi, supportandoli nel loro percorso di crescita, nell’acquisizione delle life skills necessarie per affrontare la quotidianità e nello sviluppo delle loro competenze emotive, psicologiche e motorie. Sostenere il potenziale dei ragazzi provenienti da realtà di depravazione economica e sociale significa educarli al rispetto delle regole e alla costruzione di relazioni con coetanei e adulti. Gli incontri, non a caso, accendono i riflettori su tematiche quali comunicazione ed emozioni, problem solving ed empatia, stress e relazioni, il tutto grazie al lavoro di squadra in uno stimolante contesto di pratica sportiva.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento da parte di Eurolega che oltre a premiare il progetto, valorizza il lavoro svolto dalla nostra Fondazione nell’accompagnare un club prestigioso come l’Olimpia a fare la differenza per la propria community locale attraverso lo sport”, afferma Daria Braga, Direttrice di Fondazione Laureus Sport for Good Italia, che prosegue: “Quest’anno vogliamo provare a fare un pezzo in più nel diffondere questo messaggio per cui se lavoriamo in rete, con le giuste competenze possiamo creare delle occasioni che segneranno in positivo la vita dei ragazzi che stiamo coinvolgendo nelle nostre iniziative progettuali“.

Anche Michele Samaden, One Team Manager di EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, esprime il suo entusiasmo per il conseguimento della Medaglia d’Oro: “Siamo estremamente felici e onorati di aver ricevuto il premio EuroLeague One Team Gold Awards per il programma più completo. Questo premio è un riflesso del bellissimo lavoro, della passione e dell'impegno del nostro team, composto da allenatori, psicologi, insegnanti, ambasciatori nel migliorare la vita dei giovani e nella nostra comunità attraverso lo sport. Rappresenta anche un riconoscimento del nostro impegno costante in questi 5 anni nell'utilizzare lo sport come strumento di cambiamento sociale”. E guardando al futuro aggiunge: “Siamo grati per l'opportunità di continuare a lavorare a questo meraviglioso progetto, per cui ci saranno importanti novità nella nuova stagione, e di farlo insieme ad un partner importante come Laureus Italia che continua a guidarci in questa sfida”.